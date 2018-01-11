Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open. Ястремская дебютировала с победы в квалификации

Украинка в двух сетах обыграла Мисаки Дои

  • 11.01.2018 07:55
  • 2129 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Twitter Даяны Ястремской
© Twitter Даяны Ястремской

17-летняя украинка Даяна Ястремская успешно дебютировала в квалификации Australian Open.

В матче первого круга Ястремская отдала всего 4 гейма 17-й ракетке отборочного турнира Мисаки Дои, выиграв в двух сетах: 6:3, 6:1.

Во втором раунде украинка ждет в соперницы победительницу матча Дулгеру – Андрееску.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    IlBi
    online
      IlBi, 11.01.2018 08:48
    +4
    Очень легко победила, хорошая игра!
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 11.01.2018 09:36
    +5
    Костюк тоже выиграла! Молодец!
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 11.01.2018 09:49
    +3
    Молодец Даяна, спокойно и уверенно выиграла. Следующая опытная Дулгеру, и надо сыграть еще сильнее, что бы не оставить ей шансов.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 11.01.2018 12:08
    +2
    По рахунку дуже легко,звичний атакуючий стиль Даяна браво
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 11.01.2018 14:20
    0
    Отлично! Дулгеру сейчас в неплохой форме, с ней так просто не сложится. Хотя если Даяна начнет попадать, то может обыграть любую из второй сотни. Но в противном случае - проиграть любой из них.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.