Australian Open. Ястремская дебютировала с победы в квалификации

17-летняя украинка Даяна Ястремская успешно дебютировала в квалификации Australian Open.
В матче первого круга Ястремская отдала всего 4 гейма 17-й ракетке отборочного турнира Мисаки Дои, выиграв в двух сетах: 6:3, 6:1.
Во втором раунде украинка ждет в соперницы победительницу матча Дулгеру – Андрееску.
Источник — Sport.ua
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