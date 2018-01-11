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Хобарт. Леся Цуренко вышла в полуфинал

Украинка разгромила белоруску Соболенко

  • 11.01.2018 07:11
  • 1822 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Хобарте.

В матче третьего круга киевлянка не испытала проблем в противостоянии с белоруской Ариной Соболенко, отдав сопернице всего два гейма: 6:1, 6:1.

За выход в финал Цуренко поспорит с победительницей матча Бузарнеску – Риске.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
    online
      qukazen, 11.01.2018 12:16
    0
    Молодець
    У буків спочатку Леся була фаворитом, а перед матчем давали рівно. Але Лесюня не помітила суперницю.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 11.01.2018 14:17
    0
    То, что Леся выиграла, нормально, но такой вынос тела - неожиданность. Сабаленка сейчас - довольно крепкий орешек.
    Лесе удалось защитить очки за прошлогодний хобартский полуфинал. Посмотрим, удастся ли в этом году пройти еще дальше.
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