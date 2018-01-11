Хобарт. Леся Цуренко вышла в полуфинал

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Хобарте.

В матче третьего круга киевлянка не испытала проблем в противостоянии с белоруской Ариной Соболенко, отдав сопернице всего два гейма: 6:1, 6:1.

За выход в финал Цуренко поспорит с победительницей матча Бузарнеску – Риске.