Хобарт. Леся Цуренко вышла в полуфинал

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA в Хобарте.
В матче третьего круга киевлянка не испытала проблем в противостоянии с белоруской Ариной Соболенко, отдав сопернице всего два гейма: 6:1, 6:1.
За выход в финал Цуренко поспорит с победительницей матча Бузарнеску – Риске.
Источник — Sport.ua
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У буків спочатку Леся була фаворитом, а перед матчем давали рівно. Але Лесюня не помітила суперницю.
Лесе удалось защитить очки за прошлогодний хобартский полуфинал. Посмотрим, удастся ли в этом году пройти еще дальше.
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