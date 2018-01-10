Australian Open. Костюк и Ястремская стартуют в квалификации

Во второй день квалификационного турнира две представительницы Украины проведут свои поединки первого раунда отбора.

На корте №7 четвертым запуском начнется матч между австралийской Ариной Родионовой и украинкой Мартой Костюк. Родионова имеет 9-й номер «посева» в квалификации и занимает 119-е место в мировом рейтинге.

На 15-м корте также четвертым запуском стоит игра Даяны Ястремской и японки Мисаки Дои, которая в квалификации имеет 17-й номер (122-я ракетка мира).

Ориентировочное начало матчей – около шести утра по киевскому времени.