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Australian Open. Костюк и Ястремская стартуют в квалификации

Украинки начинают борьбу за выход в основную сетку турнира

  • 10.01.2018 22:49
  • 1021 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ITF. Марта Костюк
© ITF. Марта Костюк

Во второй день квалификационного турнира две представительницы Украины проведут свои поединки первого раунда отбора.

На корте №7 четвертым запуском начнется матч между австралийской Ариной Родионовой и украинкой Мартой Костюк. Родионова имеет 9-й номер «посева» в квалификации и занимает 119-е место в мировом рейтинге.

На 15-м корте также четвертым запуском стоит игра Даяны Ястремской и японки Мисаки Дои, которая в квалификации имеет 17-й номер (122-я ракетка мира).

Ориентировочное начало матчей – около шести утра по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 10.01.2018 23:42
    +3
    успеха девченкам.
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 11.01.2018 00:02
    +1
    серйозні суперниці попались для наших дівчат
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    voone1983
    online
    voone1983, 11.01.2018 06:55
    +2
    Ястремська вже перемогла, при чому без шансів для суперниці. Тепер чекаємо на Марту.
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