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Хобарт. Соболенко стала соперницей Цуренко по четвертьфиналу

Белоруска обыграла первую ракетку соревнований

  • 10.01.2018 20:54
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала соперницей Леси Цуренко по матчу 1/4 финала на турнире WTA в Хобарте.

В матче второго круга Соболенко оставила не удел первую ракетку турнира китаянку Чжай Шуан, обыграв ее в двух сетах: 7:6(3), 6:4.

Матч Цуренко – Соболенко состоится утром 11 января, около 7 часов по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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