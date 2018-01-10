Хобарт. Соболенко стала соперницей Цуренко по четвертьфиналу

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Australian Open. Костюк и Ястремская стартуют в квалификации 06:55 — Ястремська вже перемогла, при чому без шансів для суперниці. Тепер чекаємо на Марту.

Как Зинченко в основу Манчестер Сити рвется 06:53 — vuikoshjljnini Совершенно с Вами согласен, есть такое ощущение! Мне кажется, что Гвардиола, как отличный педагог...