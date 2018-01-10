Хобарт. Соболенко стала соперницей Цуренко по четвертьфиналу

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала соперницей Леси Цуренко по матчу 1/4 финала на турнире WTA в Хобарте.
В матче второго круга Соболенко оставила не удел первую ракетку турнира китаянку Чжай Шуан, обыграв ее в двух сетах: 7:6(3), 6:4.
Матч Цуренко – Соболенко состоится утром 11 января, около 7 часов по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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