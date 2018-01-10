Сидней. Мугуруса обыграла Бертенс, но снялась с турнира

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Сиднее из-за травмы.
Сегодня испанка во втором круге обыграла нидерландскую теннисистку Кики Бертенс в двух сетах – 6:3, 7:6(3), но после завершения поединка приняла решение прекратить борьбу на турнире. Причина – травма правого бедра, которое было перемотано в матче с Бертенс.
Это значит, что представительница Австралии Дарья Гаврилова автоматически проходит в полуфинал, где сыграет с победителем матча Стрыцова – Барти.
Источник — WTA
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