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Сидней. Мугуруса обыграла Бертенс, но снялась с турнира

Испанская теннисистка досрочно завершила выступление на турнире из-за травмы

  • 10.01.2018 11:52
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Сиднее из-за травмы.

Сегодня испанка во втором круге обыграла нидерландскую теннисистку Кики Бертенс в двух сетах – 6:3, 7:6(3), но после завершения поединка приняла решение прекратить борьбу на турнире. Причина – травма правого бедра, которое было перемотано в матче с Бертенс.

Это значит, что представительница Австралии Дарья Гаврилова автоматически проходит в полуфинал, где сыграет с победителем матча Стрыцова – Барти.

Источник — WTA

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