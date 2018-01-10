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Australian Open. Марта Костюк сыграет против Арины Родионовой

Даяна Ястремская стартует в Мельбурне матчем с Мисаки Дои

  • 10.01.2018 09:00
  • 756 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ITF. Марта Костюк
© ITF. Марта Костюк

Юные украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская впервые в карьере сыграют в квалификации турнира Большого шлема. Обе спортсменки представят Украину на Australian Open.

15-летняя Марта Костюк, которая получила wild card, на старте отбора сыграет против девятой сеяной представительницы Австралии Арины Родионовой.

17-летняя Даяна Ястремская в первом раунде встретится с японкой Мисаки Дои, посеянной под семнадцатым номером.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ernst_n
    ernst_n, 10.01.2018 09:40
    +4
    Девчонкам удачи в первом ТБШ! Болеем за Вас.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.01.2018 12:02
    0
    Нормальный жребий, но Марта еще слишком юна, чтобы выигрывать на таком уровне. А Даяне вполне по силам пройти дальше.
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    Елена Чепик
      Елена Чепик, 10.01.2018 13:17
    0
    Да подскажите же где смотреть........ ?????????
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 10.01.2018 13:35
    +3
    Елена Чепик, 10.01.2018 13:17
    Да подскажите же где смотреть........ ?????????
    Трансляция проводится на сайте ausopen.com/watch-live. Марта играет 4 запуском на корте 7, Даяна тоже играет 4 запуском на корте 15. Ориентировано начало игр начнется в 05:30 по Киеву.
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