Australian Open. Марта Костюк сыграет против Арины Родионовой

Юные украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская впервые в карьере сыграют в квалификации турнира Большого шлема. Обе спортсменки представят Украину на Australian Open.
15-летняя Марта Костюк, которая получила wild card, на старте отбора сыграет против девятой сеяной представительницы Австралии Арины Родионовой.
17-летняя Даяна Ястремская в первом раунде встретится с японкой Мисаки Дои, посеянной под семнадцатым номером.
Источник — Sport.ua
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