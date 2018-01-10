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Сидней. Долгополов уступил Фоньини в трех сетах

Украинец выиграл первую партию, но не смог удержать преимущество

  • 10.01.2018 08:23
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов проиграл перенесенный матч второго круга на турнире в Сиднее. Украинец в трех сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини, посеянному под 4 номером.

Сидней. 2-й круг
Александр Долгополов (Украина) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 3:6, 4:6.

В 1/4 финала Фониньи сыграет против 5 ракетки турнира – француза Адриана Маннарино.

Источник — Sport.ua

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