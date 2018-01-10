Сидней. Долгополов уступил Фоньини в трех сетах

Украинский теннисист Александр Долгополов проиграл перенесенный матч второго круга на турнире в Сиднее. Украинец в трех сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини, посеянному под 4 номером.
Сидней. 2-й круг
Александр Долгополов (Украина) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 3:6, 4:6.
В 1/4 финала Фониньи сыграет против 5 ракетки турнира – француза Адриана Маннарино.
Источник — Sport.ua
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