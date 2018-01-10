Стаховский проиграл в первом круге квалификации Australian Open

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в первом круге квалификации Australian Open. В поединке против немца Маттиаса Бахингера украинец не реализовал 2 матчбола во втором сете и проиграл в трех партиях.
Australian Open. 1-й круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия) – 6:4, 6:7(4), 3:6.
Таким образом, единственным представителем Украины на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде станет Александр Долгополов.
Источник — Sport.ua
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