Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стаховский проиграл в первом круге квалификации Australian Open

Украинец не смог реализовать 2 матчбола во втором сете

  • 10.01.2018 07:30
  • 535 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в первом круге квалификации Australian Open. В поединке против немца Маттиаса Бахингера украинец не реализовал 2 матчбола во втором сете и проиграл в трех партиях.

Australian Open. 1-й круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия) – 6:4, 6:7(4), 3:6.

Таким образом, единственным представителем Украины на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде станет Александр Долгополов.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.