Украинец отстранен от выступлений за нарушение антидопинговых правил

смотрел игру минуты с 20. шо сказать, в первом тайме впееред не ходил, во втором начал подключать...

Ты че по три раза посты дублируешь?

Он даже для УПЛ слабый игрок как он попал в Испанию вообще загадка!

Хотьбы-хотьбы. Не понимаю почему минуснули кузмена, все по делу сказал. Пантич защитник уровня дв...

У всех такое бывает.. В 31 для женского биатлона это не возраст! А как показал Бьёрндален и для м...

головне в спорті вчасно піти-жалій не жалій а час бере своє