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Украинец отстранен от выступлений за нарушение антидопинговых правил

Теннисист Юрий Джавакян согласился на временное отстранение до вынесения решения по его делу

  • 09.01.2018 19:42
  • 2712 просмотров
  • 6 комментария
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БТУ. Юрий Джавакян
© БТУ. Юрий Джавакян

Сегодня на официальном сайте Международной теннисной федерации появилась новость о том, что 24-летний украинец Юрий Джавакян временно отстранён от выступлений на турнирах за нарушение антидопинговых правил.

9 октября 2016 года уроженец Черновцов, занимающий в рейтинге АТР 825-е место, во время участия в квалификации турнира ITF с призовым фондом $15,000 в Нонтхабури (Таиланд), сдал на анализ образец мочи, который был направлен в лабораторию WADA в Монреале (Канада) для проверки.

В полученной пробе был обнаружен метилгексанамин - вещество, относящееся к стимуляторам и запрещённое антидопинговой программой.

8 декабря 2017 года Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с чем он согласился и принял временное отстранение от выступлений с 6 января 2018 года.

Если теннисист полностью выполнит условия данного отстранения, то этот период будет засчитан в сроке будущей дисквалификации.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    svat111111
    online
      svat111111, 09.01.2018 19:52
    +13
    Я хоч і не дуже цікавлюся тенісом,але я вперше чую про такого тенісиста.
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    potapenkovd
      potapenkovd, 09.01.2018 19:56
    +11
    Комментарий свернут. Показать
    Мабудь, іншої можливості колись почути його ім'я ми не мали б.
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    sanchezua
    online
      sanchezua, 09.01.2018 20:10
    0
    Чё за ноунэймы?
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 09.01.2018 20:45
    0
    825-е место в рейтинге. Видимо, очень хотел забраться хоть немного повыше.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.01.2018 21:35
    -1
    А какая разница на каком месте - жрут ВСЕ, начиная с первой десятки и далее до 10000....
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 09.01.2018 23:18
    +1
    Станислав Матусевич, 09.01.2018 20:45
    825-е место в рейтинге. Видимо, очень хотел забраться хоть немного повыше.
    Походу не помогло)))
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