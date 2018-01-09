Украинец отстранен от выступлений за нарушение антидопинговых правил

Сегодня на официальном сайте Международной теннисной федерации появилась новость о том, что 24-летний украинец Юрий Джавакян временно отстранён от выступлений на турнирах за нарушение антидопинговых правил.
9 октября 2016 года уроженец Черновцов, занимающий в рейтинге АТР 825-е место, во время участия в квалификации турнира ITF с призовым фондом $15,000 в Нонтхабури (Таиланд), сдал на анализ образец мочи, который был направлен в лабораторию WADA в Монреале (Канада) для проверки.
В полученной пробе был обнаружен метилгексанамин - вещество, относящееся к стимуляторам и запрещённое антидопинговой программой.
8 декабря 2017 года Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с чем он согласился и принял временное отстранение от выступлений с 6 января 2018 года.
Если теннисист полностью выполнит условия данного отстранения, то этот период будет засчитан в сроке будущей дисквалификации.
Источник — Большой теннис Украины
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