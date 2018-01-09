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Леся ЦУРЕНКО: «Хотела закончить матч прежде, чем начнется дождь»

Украинская теннисистка – о победе во втором круге турнира Hobart Internation

  • 09.01.2018 11:28
  • 613 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Юлией Путинцевой во втором круге турнира в Хобарте.

«Сегодня мне очень понравилось играть. Я была в курсе, что будет дождь, поэтому хотела закончить матч прежде, чем он начнется. Путинцева всегда создавала мне много проблем, как и в последнем нашем матче. Тогда она играла невероятно. Юлия придает мячу верхнее вращение и с ним тяжело справиться. Для меня это отличная победа. Корт в Хобарте мне подходит. В прошлом году я выиграла здесь три матча, погода также была хорошей.

Добавила ли мне уверенности первая победа в сезоне над Эшли Барти? Мы хорошо сыграли этот дебютный поединок сезона в Брисбене. Видимо, я старалась слишком сильно, поэтому во второй игре чувствовала боль в плече и тогда еще было очень жарко. Конечно, я радовалось, что выиграла свой первый матч в новом сезоне, но расстроилась, что дальше проиграла», – сказала Цуренко.

Напомним, в четвертьфинале украинка сыграет с победительницей матча Шуай Чжан – Арина Соболенко.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 09.01.2018 11:34
    0
    Прошу помощи у всех любителей тениса.
    Почему у швейцарки Белинды Бенчич 470 очков в нынешней Чемпионской гонке?
    Отсчёт очков ведётся с окончания последнего итогового турнира ВТА.
    Последний финал в Сингапуре прошёл с 22 по 30 октября 2017.
    После этого, 13 и 20 ноября 2017, Бенчич выиграла два турнира (Хуа Хин и Тайпей), за каждый получила по 160 очков, итого 320.
    В 2018 Бенчич не играла.
    До Итогового турнира, 14 октября, Бенчич проиграла в Линце в 1/4, за что получила 60 очков. Даже если их зачем то посчитать, выходит лишь 380.
    Объясните пожалуйста кто может: откуда у Бенчич 470 очков в нынешней гонке?
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 09.01.2018 11:37
    0
    Похоже, ITF очки считаются тоже. Она выиграла Дубай в декабре 2017. На этом вопрос можно считать закрытым.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 09.01.2018 11:55
    +1
    potapenkovd, 09.01.2018 11:37
    Похоже, ITF очки считаются тоже. Она выиграла Дубай в декабре 2017. На этом вопрос можно считать закрытым.
    Конечно, считаются. Я же писал.
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