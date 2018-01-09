Леся ЦУРЕНКО: «Хотела закончить матч прежде, чем начнется дождь»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Юлией Путинцевой во втором круге турнира в Хобарте.
«Сегодня мне очень понравилось играть. Я была в курсе, что будет дождь, поэтому хотела закончить матч прежде, чем он начнется. Путинцева всегда создавала мне много проблем, как и в последнем нашем матче. Тогда она играла невероятно. Юлия придает мячу верхнее вращение и с ним тяжело справиться. Для меня это отличная победа. Корт в Хобарте мне подходит. В прошлом году я выиграла здесь три матча, погода также была хорошей.
Добавила ли мне уверенности первая победа в сезоне над Эшли Барти? Мы хорошо сыграли этот дебютный поединок сезона в Брисбене. Видимо, я старалась слишком сильно, поэтому во второй игре чувствовала боль в плече и тогда еще было очень жарко. Конечно, я радовалось, что выиграла свой первый матч в новом сезоне, но расстроилась, что дальше проиграла», – сказала Цуренко.
Напомним, в четвертьфинале украинка сыграет с победительницей матча Шуай Чжан – Арина Соболенко.
Источник — Большой теннис Украины
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Почему у швейцарки Белинды Бенчич 470 очков в нынешней Чемпионской гонке?
Отсчёт очков ведётся с окончания последнего итогового турнира ВТА.
Последний финал в Сингапуре прошёл с 22 по 30 октября 2017.
После этого, 13 и 20 ноября 2017, Бенчич выиграла два турнира (Хуа Хин и Тайпей), за каждый получила по 160 очков, итого 320.
В 2018 Бенчич не играла.
До Итогового турнира, 14 октября, Бенчич проиграла в Линце в 1/4, за что получила 60 очков. Даже если их зачем то посчитать, выходит лишь 380.
Объясните пожалуйста кто может: откуда у Бенчич 470 очков в нынешней гонке?
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