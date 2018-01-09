Хобарт. Цуренко обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал

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Дьемерси МБОКАНИ: «Надеюсь продлить контракт с Динамо» 17:58 — montana1313 Вася это легенда ! Столько греть лавку , получая нехилую зарплату , а после ухода ... 17:58 — montana1313 Вася это легенда ! Столько греть лавку , получая нехилую зарплату , а после ухода ...

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