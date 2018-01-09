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Хобарт. Цуренко обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах

  • 09.01.2018 10:49
  • 1215 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира «Hobart International».

В матче второго круга украинка в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

Хобарт. 2-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с победительницей матча Шуай Чжан – Арина Соболенко. Стоит отметить, что китайская теннисистка посеяна под 1 номером на турнире.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 09.01.2018 11:25
    +4
    Поздравления Лесе!
    В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.01.2018 11:57
    +3
    potapenkovd, 09.01.2018 11:25
    Поздравления Лесе!
    В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.
    Путинцева, когда проигрывает, кроет всех и всё вокруг. Может, фамилия отпечаток накладывает, не знаю))
    Найдите на ютубе, что она вещала своему тренеру в ходе матча с Корне, проигранного ей с двумя баранками.
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 09.01.2018 12:51
    0
    Станислав Матусевич, 09.01.2018 11:57
    potapenkovd, 09.01.2018 11:25
    Поздравления Лесе! В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.

    Найдите на ютубе, что она вещала своему тренеру в ходе матча с Корне, проигранного ей с двумя баранками.
    Конечно смотрел, тот фрагмент облетел многие новостные каналы не только спортивного содержания. И да, такую фамилию честному порядочному человеку должно было б стыдно носить, разумно было б вынужденно сменить - одним этим она приобрела б армию почитателей в мире.
    Ссылка
    airwolf77
    online
      airwolf77, 09.01.2018 13:35
    +1
    potapenkovd, 09.01.2018 11:25
    Поздравления Лесе!
    В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.
    согласен +++
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