Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира «Hobart International».
В матче второго круга украинка в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
Хобарт. 2-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Цуренко сыграет с победительницей матча Шуай Чжан – Арина Соболенко. Стоит отметить, что китайская теннисистка посеяна под 1 номером на турнире.
Источник — Sport.ua
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В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.
В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.
Найдите на ютубе, что она вещала своему тренеру в ходе матча с Корне, проигранного ей с двумя баранками.
Поздравления Лесе! В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.
Найдите на ютубе, что она вещала своему тренеру в ходе матча с Корне, проигранного ей с двумя баранками.
В конце матча путиноида вопила "Не видно мяч, неужели так трудно корты нормально покрасить!!!". Корт был безупречным. Парашное гoвнo и в Казахстане остаётся гoвнoм.
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