Свитолина стала лицом теннисных коллекций Nike

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина будет представлять теннисные коллекции спортивной марки Nike. Всего запланировано 6 коллекций.
Но фото ниже изображена первая игровая форма, в которой Свитолина будет выступать на Australian Open.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует 15 января.
Источник — Facebook.com
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Ну а нам, болельщикам, почему б и не пообсуждать дизайн одежды в теме об одежде?
В одном из интервью рассказывалось почему иногда теннисистки играют матчи в одинаковых формах, и приходится трудно различать их по росту или цвету волос.Теннисистки сидят на контрактах с производителями одежды и не имеют права выбора формы. Играют в той, которую им предоставляет фирма, нравится или не нравится, удобно или не удобно.Ну а нам, болельщикам, почему б и не пообсуждать дизайн одежды в теме об одежде?
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