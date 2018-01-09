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Свитолина стала лицом теннисных коллекций Nike

Первая ракетка Украины представит шесть коллекций

  • 09.01.2018 10:15
  • 1942 просмотров
  • 8 комментария
Метки
WTA. Элина Свитолина
© WTA. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина будет представлять теннисные коллекции спортивной марки Nike. Всего запланировано 6 коллекций.

Но фото ниже изображена первая игровая форма, в которой Свитолина будет выступать на Australian Open.



Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует 15 января.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    xxxpatrikxxx
      xxxpatrikxxx, 09.01.2018 10:20
    +2
    Круть!
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    vovchik-lutsk
      vovchik-lutsk, 09.01.2018 11:16
    0
    Краса!!!
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 09.01.2018 11:22
    -1
    Какой никакущий дизайн формы, глаз не на что положить... Красавица Элина конечно украсит собою любую тряпку, но чем думают дизайнеры Nike мне непонятно...
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 09.01.2018 11:47
    0
    Очень круто просто класс!!! Школоте не понять!!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.01.2018 11:59
    -2
    Мне, честно говоря, форма не понравилась, но главное, как всегда, не она, а результат. Важно, конечно, чтобы в любой форме Элине было комфортно играть. Поэтому, если ей удобно в этой форме, наше мнение значения не имеет совершенно.
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    solova63
    online
      solova63, 09.01.2018 12:43
    +1
    Да лишь бы не во вред!
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 09.01.2018 12:44
    0
    Станислав Матусевич, 09.01.2018 11:59
    если ей удобно в этой форме, наше мнение значения не имеет совершенно.
    В одном из интервью рассказывалось почему иногда теннисистки играют матчи в одинаковых формах, и приходится трудно различать их по росту или цвету волос.Теннисистки сидят на контрактах с производителями одежды и не имеют права выбора формы. Играют в той, которую им предоставляет фирма, нравится или не нравится, удобно или не удобно.
    Ну а нам, болельщикам, почему б и не пообсуждать дизайн одежды в теме об одежде?
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.01.2018 12:49
    +2
    potapenkovd, 09.01.2018 12:44

    В одном из интервью рассказывалось почему иногда теннисистки играют матчи в одинаковых формах, и приходится трудно различать их по росту или цвету волос.Теннисистки сидят на контрактах с производителями одежды и не имеют права выбора формы. Играют в той, которую им предоставляет фирма, нравится или не нравится, удобно или не удобно.Ну а нам, болельщикам, почему б и не пообсуждать дизайн одежды в теме об одежде?
    Да, это известный факт. И отнюдь не всегда она удобна. Та же Марта Костюк жаловалась на прошлом юниорском Уимблдоне, когда всем выдали белую форму, и она была неудобной. Я думаю, Элина сейчас имеет слишком звездный статус, чтобы иметь возможность требовать подгонки формы под себя, и таких проблем у нее быть не должно.
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