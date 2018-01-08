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Надежда Киченок покидает турнир в Сиднее

Пара Киченок/Родионова проиграла дуэту Арруабаррена/Дэвис

  • 08.01.2018 17:57
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

25-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок покидает турнир в Сиднее.

Пара Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) в двух сетах уступила дуэту Лара Арруабаррена (Испания) / Лорен Дэвис (США): 3/6, 5/7

Матч продолжался 72 минуты. Киченко и Родионова упустили четыре своих гейма и сделали один брейк.

Источник — Sport.ua

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