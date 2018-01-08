Долгополов поднялся на одну строку в рейтинге ATP

Обновленные данные в мировой теннисной классификации.
Александр Долгополов после четвертьфинала в Брисбене улучшил свой результат на одну строчку (1276) и теперь занимает 37-ю позицию в мировой классификации.
Сергей Стаховский - сохранил за собой итоговый результат за прошлый год (484) и разместился на 122-й строке.
Илья Марченко - покинул пределы топ-200, опустившись на семь строчек (260). Он занимает 203-ю позицию.
Полностью мировой рейтинг можете посмотреть здесь.
Источник — Sport.ua
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