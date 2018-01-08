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Долгополов поднялся на одну строку в рейтинге ATP

Лучший украинский теннисист теперь 37-й

  • 08.01.2018 14:20
  • 568 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Обновленные данные в мировой теннисной классификации.
 
Александр Долгополов после четвертьфинала в Брисбене улучшил свой результат на одну строчку (1276) и теперь занимает 37-ю позицию в мировой классификации.
 
Сергей Стаховский - сохранил за собой итоговый результат за прошлый год (484) и разместился на 122-й строке.
 
Илья Марченко - покинул пределы топ-200, опустившись на семь строчек (260). Он занимает 203-ю позицию.
 
Полностью мировой рейтинг можете посмотреть здесь.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.01.2018 14:47
    +1
    Еще вчера Долгополов в первом круге турнира АТР-250 в Сиднее победил Виктора Троицки в трех тяжелых сетах. Теперь играть с Фоньини.
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 08.01.2018 15:02
    0
    Мдааа! Посмотришь "за спину" Долгополову - и грустно становится... Теннис - в полном "загоне", и уже давно (пожалуй, лет 10-15).
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