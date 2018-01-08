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Хобарт. Цуренко прошла во второй круг

Украинка в двух сетах обыграла Тимею Бабош из Венгрии

  • 08.01.2018 13:28
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Соперницы обменялись брейками в начале поединка, поэтому судьбу первой партии решал тайбрейк. Цуренко обеспечила себе уверенный отрыв (5:0) и проиграла всего два розыгрыша. Во втором сете Цуренко дважды теряла геймы на своей подаче, но при этом выполнила четыре брейка. 

За место в четвертьфинале наша теннисистка поспорит с 50-й ракеткой мира Юлией Путинцевой из Казахстана. Ранее девушки встречались на корте дважды: в 2015 году Путинцева отдала Цуренко только один гейм в Нью-Хейвене, а в 2016 Леся досрочно завершила борьбу в их матче в Москве.

Хобарт. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 5) - Тимеа Бабош (Венгрия) 7:6(2), 6:2

Источник — Большой теннис Украины

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