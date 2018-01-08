Костюк получила Wild card в квалификацию Australian Open

А вот еще один интересный факт:Аха́ть Хафизович Бра́гин - покойный президент Ша...

Мне понравилось как Джима сказал, а что каждый из нас хорошего сделал в жизни. Это как Кеннеди ск...

Правильно сказала, все по делу.

Уважаемая Юлия, полностью солидарен с Вами! Не переживайте, мы - болели, болеем и будем болеть за...

Может Юля и права, но спортсмен должен принимать критику, ведь она была, есть и будет, причём не ...