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Костюк получила Wild card в квалификацию Australian Open

Украинка впервые сыграет во взрослом турнире

  • 08.01.2018 11:38
  • 1857 просмотров
  • 14 комментария
Метки
ITF. Марта Костюк
© ITF. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк получила wild card на участие в Australian Open.

15-летняя украинка впервые в карьере сыграет на взрослом турнире. Квалификация Australian Open пройдет с 10 января по 13 января.

Напомним, что Костюк – действующая чемпионка Australian Open среди теннисисток до 18 лет.

Ранее Костюк планировала сыграть в юниорском разряде Australian Open.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 08.01.2018 11:45
    +2
    кул
    Ссылка
    unitedxxx
    online
      unitedxxx, 08.01.2018 11:47
    0
    Відомі у неї родичі,дуже відомі)
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.01.2018 11:48
    +4
    Все-таки Марта не будет играть Юниорский АО. Как все быстро меняется.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.01.2018 11:52
    +5
    ну що ж з почином! Якби хотілось щоб вона вже у своєму віці пробилась в основну сітку
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 08.01.2018 12:03
    +5
    Станислав Матусевич, 08.01.2018 11:48
    Все-таки Марта не будет играть Юниорский АО. Как все быстро меняется.
    Просто ждала официального приглашения. Приличия соблюдены.)
    Удачи!
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    desantnichek
    online
      desantnichek, 08.01.2018 12:23
    +2
    Это интересно, но вопрос в том насколько она готова со взрослыми девахами играть. Я конечно не видел её в действии - исхожу только из возрастных данных. Или это просто чтобы она начала получать взрослый опыт?
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 08.01.2018 12:40
    -1
    Станислав Матусевич, 08.01.2018 11:48
    Все-таки Марта не будет играть Юниорский АО. Как все быстро меняется.
    А почему не будет играть? Юниорский турнир начинается 20 января, она еще успеет квалификацию сыграть, и если повезет пройти, пару раундов в основе.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.01.2018 14:30
    +1
    Владимир Владимирович, 08.01.2018 12:40

    А почему не будет играть? Юниорский турнир начинается 20 января, она еще успеет квалификацию сыграть, и если повезет пройти, пару раундов в основе.
    Вообще да, скорее всего, так и будет. Ну, правда, на проход в основу шансы минимальны.
    Ссылка
    dmitriyodnolko91
    online
      dmitriyodnolko91, 08.01.2018 15:20
    -1
    Станислав Матусевич, 08.01.2018 11:48
    Все-таки Марта не будет играть Юниорский АО. Как все быстро меняется.
    пишут что на юниорском будет тоже
    Ссылка
    dmitriyodnolko91
    online
      dmitriyodnolko91, 08.01.2018 15:22
    0
    dmitriyodnolko91, 08.01.2018 15:20
    Станислав Матусевич, 08.01.2018 11:48
    Все-таки Марта не будет играть Юниорский АО. Как все быстро меняется.

    пишут что на юниорском будет тоже
    а не, не будет
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    solova63
    online
      solova63, 08.01.2018 15:24
    -1
    desantnichek, 08.01.2018 12:23
    Это интересно, но вопрос в том насколько она готова со взрослыми девахами играть. Я конечно не видел её в действии - исхожу только из возрастных данных. Или это просто чтобы она начала получать взрослый опыт?
    ну, женский теннис вообще непредсказуем. Вон когда-то, а точнее в 1990г, Дженнифер Каприати в свои 14 лет (!) к окончанию сезона находилась на
    восьмой (!) строчке мирового
    рейтинга. А это были времена Штефи Граф, Моники Селеш и Габриэлы Сабатини...
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.01.2018 16:04
    +4
    solova63, 08.01.2018 15:24

    ну, женский теннис вообще непредсказуем. Вон когда-то, а точнее в 1990г, Дженнифер Каприати в свои 14 лет (!) к окончанию сезона находилась навосьмой (!) строчке мировогорейтинга. А это были времена Штефи Граф, Моники Селеш и Габриэлы Сабатини...
    Не стоит сравнивать те времена с нынешними. Сейчас бал правит силовой теннис, а не техничный, как 25-30 лет назад. В 14-15 лет теперь чисто физически играть на уровне топов невозможно, будь ты хоть трижды Хингис.
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    serg1983s
    online
      serg1983s, 08.01.2018 16:43
    +2
    Согласен со Станиславом на все 100%. На сегодняшний день практически все виды спорта делают ставку на физ. подготовку. Но мы желаем Марте выступить достойно, набраться опыта который ей в дальнейшем пригодится.
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    solova63
    online
      solova63, 08.01.2018 18:04
    0
    да ладно вам. Вы хотите сказать, что те же Граф или Селеш были чистыми технарями и не обладали силовыми какими то характеристиками?
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