Костюк получила Wild card в квалификацию Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк получила wild card на участие в Australian Open.
15-летняя украинка впервые в карьере сыграет на взрослом турнире. Квалификация Australian Open пройдет с 10 января по 13 января.
Напомним, что Костюк – действующая чемпионка Australian Open среди теннисисток до 18 лет.
Ранее Костюк планировала сыграть в юниорском разряде Australian Open.
Источник — Sport.ua
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Удачи!
А почему не будет играть? Юниорский турнир начинается 20 января, она еще успеет квалификацию сыграть, и если повезет пройти, пару раундов в основе.
Все-таки Марта не будет играть Юниорский АО. Как все быстро меняется.
пишут что на юниорском будет тоже
восьмой (!) строчке мирового
рейтинга. А это были времена Штефи Граф, Моники Селеш и Габриэлы Сабатини...
ну, женский теннис вообще непредсказуем. Вон когда-то, а точнее в 1990г, Дженнифер Каприати в свои 14 лет (!) к окончанию сезона находилась навосьмой (!) строчке мировогорейтинга. А это были времена Штефи Граф, Моники Селеш и Габриэлы Сабатини...
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