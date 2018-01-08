Свитолина стала 4-й ракеткой мира и лидирует в чемпионской гонке WTA

Украинка вместе со швейцаркой Белиндой Бенчич имеет в своем активе 470 очков. Недавно Свитолина выиграла турнир в Брисбене, завоевав 10-й титул в карьере. В мировом рейтинге Свитолина вернулась в топ-5, обосновавшись на четвертой строчке. Возглавляет мировую классификацию по прежнему румынка Симона Халеп.
Porsche Race To Singapore
Положение на 8 января 2018
|
Место
|
Теннисистка (страна)
|
Очки
|
1
|
Элина Свитолина (Украина)
|
470
|
1 (1)
|
Белинда Бенчич (Швейцария)
|
470
|
3 (2)
|
Чжан Шуай (Китай)
|
330
|
3
|
Александра Саснович (Беларусь)
|
330
|
5
|
Симона Халеп (Румыния)
|
280
|
5
|
Юлия Гергес (Германия)
|
280
|
7 (4)
|
Айла Томлянович (Хорватия)
|
244
|
8 (5)
|
Арина Соболенко (Беларусь)
|
235
|
9 (13)
|
Су-Вэй Се (Тайвань)
|
220
|
10 (3)
|
Михаэла Бузарнеску (Румыния)
|
214
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 8 января 2018
|
Место
|
Теннисистка (страна)
|
Очки
|
1 (1)
|
Симона Халеп (Румыния)
|
6425
|
2 (3)
|
Каролин Возняцки (Дания)
|
6095
|
3 (2)
|
Гарбинье Мугуруса (Испания)
|
6005
|
4 (6)
|
Элина Свитолина (Украина)
|
5785
|
5 (5)
|
Винус Уильямс (США)
|
5567
|
6 (4)
|
Каролина Плишкова (Чехия)
|
5445
|
7 (7)
|
Алена Остапенко (Латвия)
|
4901
|
8 (8)
|
Каролин Гарсия (Франция)
|
4385
|
9 (9)
|
Йоханна Конта (Великобритания)
|
3600
|
10 (10)
|
Коко Вандевей (США)
|
3258
|
12 (14)
|
Юлия Гергес (Германия)
|
2825
Источник — Sport.ua
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