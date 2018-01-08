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Свитолина стала 4-й ракеткой мира и лидирует в чемпионской гонке WTA

Лучшая теннисистка Украины возглавляет рейтинг

  • 08.01.2018 09:53
  • 5011 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинка вместе со швейцаркой Белиндой Бенчич имеет в своем активе 470 очков. Недавно Свитолина выиграла турнир в Брисбене, завоевав 10-й титул в карьере. В мировом рейтинге Свитолина вернулась в топ-5, обосновавшись на четвертой строчке. Возглавляет мировую классификацию по прежнему румынка Симона Халеп.

Porsche Race To Singapore

Положение на 8 января 2018

Место

Теннисистка (страна)

Очки

1

Элина Свитолина (Украина)

470

1 (1)

Белинда Бенчич (Швейцария)

470

3 (2)

Чжан Шуай (Китай)

330

3

Александра Саснович (Беларусь)

330

5

Симона Халеп (Румыния)

280

5

Юлия Гергес (Германия)

280

7 (4)

Айла Томлянович (Хорватия)

244

8 (5)

Арина Соболенко (Беларусь)

235

9 (13)

Су-Вэй Се (Тайвань)

220

10 (3)

Михаэла Бузарнеску (Румыния)

214

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 8 января 2018

Место

Теннисистка (страна)

Очки

1 (1)

Симона Халеп (Румыния)

6425

2 (3)

Каролин Возняцки (Дания)

6095

3 (2)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

6005

4 (6)

Элина Свитолина (Украина)

5785

5 (5)

Винус Уильямс (США)

5567

6 (4)

Каролина Плишкова (Чехия)

5445

7 (7)

Алена Остапенко (Латвия)

4901

8 (8)

Каролин Гарсия (Франция)

4385

9 (9)

Йоханна Конта (Великобритания)

3600

10 (10)

Коко Вандевей (США)

3258

12 (14)

Юлия Гергес (Германия)

2825

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ta1981
    online
      ta1981, 08.01.2018 11:09
    +5
    Воопще красава молодець
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.01.2018 11:50
    +13
    думаю поки що на початку сезону не зовсім коректно демонструвати такі рейтинги. Як мінімум половина з цієї десятки в кінці сезону будуть далеко за її межами
    Ссылка
    dimalena
    online
      dimalena, 08.01.2018 12:51
    +4
    Молодець!!!
    Ссылка
    rocky14232
    online
      rocky14232, 08.01.2018 13:43
    +2
    Свитолина первая ракетка в мире!!! Свитолина лучшая из лучших!!!
    Ссылка
    Brian10
    online
      Brian10, 08.01.2018 14:18
    0
    Серены нет в списке
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.01.2018 14:31
    +5
    Brian10, 08.01.2018 14:18
    Серены нет в списке
    А откуда она там возьмется, если не сыграла ни одного турнира с прошлогоднего АО?
    Ссылка
    Avs
    online
      Avs, 08.01.2018 14:59
    +1
    Еліна Світоліна перемог бажаємо в 2018 році.!!!!
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 08.01.2018 15:01
    +2
    Так держать, Элинка!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.01.2018 16:52
    +3
    dudigo78, 08.01.2018 11:50
    думаю поки що на початку сезону не зовсім коректно демонструвати такі рейтинги. Як мінімум половина з цієї десятки в кінці сезону будуть далеко за її межами
    Це точно: з першоі поточноі десятки чемпіонськоі гонки в кращому разі троє (Сімона, Світоліна і Гергес) можуть дійти до Підсумкового турніру. Головне щоб ми побачили Еліну в цьому списку.
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