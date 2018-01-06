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Симона Халеп стала триумфатором турнира в Шэньчжэне

Румынка защитила свой титул

  • 06.01.2018 18:26
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Метки
WTA Tennis
© WTA Tennis

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх сетах сломила сопротивление чешки Катержины Синяковой, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 2/6, 6/0 в финале турнира в Шэньчжэне.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За это время 26-летняя Халеп ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков, а 21-летняя Синякова выполнила два эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

За победу в финале соревнований Shenzhen Open Халеп получит 280 рейтинговых очков и $163,260 призовых.

Источник — Gotennis.ru

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