Симона Халеп стала триумфатором турнира в Шэньчжэне

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх сетах сломила сопротивление чешки Катержины Синяковой, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 2/6, 6/0 в финале турнира в Шэньчжэне.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За это время 26-летняя Халеп ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков, а 21-летняя Синякова выполнила два эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

За победу в финале соревнований Shenzhen Open Халеп получит 280 рейтинговых очков и $163,260 призовых.