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Федерер и Бенчич выиграли Кубок Хопмана

В финале швейцарцы обыграли команду Германии

  • 06.01.2018 15:31
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Getty Images
© Getty Images
Сборная Швейцарии выигрывает Кубок Хопмана - 2018. В решающем противостоянии финального матча против команды Германии Роджер Федерер и Белинда Бенчич в двух партиях обыграли Александра Зверева и Анжелик Кербер. Первую партию встречи, которая проходила по правилам "быстрого тенниса" швейцарский дуэт оставил за собой на тай-брейке. А вот во втором сете ключевым стал единственный брейк, который Федерер и Бенчич оформили уже под занавес этого отрезка поединка. На победу в микстовой встрече Роджер Федерер и Белинда Бенчич потратили 40 минут игрового времени.
 
Роджер Федерер/Белинда Бенчич - Александр Зверев/Анжелик Кербер - 4:3(3), 4:2
 
Таким образом сборная Швейцарии обыгрывает команду Германии с итоговым счётом - 2:1 и берет первый трофей на Кубке Хопмана с 2001-го года. Тогда победу на турнире одержали Роджер Федерер и Мартина Хингис.

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