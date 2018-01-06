Федерер и Бенчич выиграли Кубок Хопмана

Сборная Швейцарии выигрывает Кубок Хопмана - 2018. В решающем противостоянии финального матча против команды Германии Роджер Федерер и Белинда Бенчич в двух партиях обыграли Александра Зверева и Анжелик Кербер. Первую партию встречи, которая проходила по правилам "быстрого тенниса" швейцарский дуэт оставил за собой на тай-брейке. А вот во втором сете ключевым стал единственный брейк, который Федерер и Бенчич оформили уже под занавес этого отрезка поединка. На победу в микстовой встрече Роджер Федерер и Белинда Бенчич потратили 40 минут игрового времени.
Роджер Федерер/Белинда Бенчич - Александр Зверев/Анжелик Кербер - 4:3(3), 4:2
Таким образом сборная Швейцарии обыгрывает команду Германии с итоговым счётом - 2:1 и берет первый трофей на Кубке Хопмана с 2001-го года. Тогда победу на турнире одержали Роджер Федерер и Мартина Хингис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.