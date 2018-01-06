Элина СВИТОЛИНА: «Есть шанс хорошо выступить на Australian Open»

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, завоевавшая свой 10-й одиночный титул WTA, прокомментировала свою победу на турнире WTA Premier в Брисбене:

«Я очень много и упорно работала в межсезонье, поэтому начать сезон с титула — просто потрясающе!

Я работаю не только над своей подачей (Свитолина — лидер турнира по эйсам), но и над очень многими элементами. Чтобы постоянно играть на высочайшем уровне, необходимо много работать над всеми компонентами игры, и быть очень уверенной в своих силах во всех компонентах игры. Конечно, подача — один из этих элементов. Потому что благодаря ей можно легко выигрывать розыгрыши. — цитирует Свитолину официальный сайт WTA

Для меня очень важно было использовать то, что я наработала в межсезонье, и это сработало. Матч за матчем, я постепенно улучшала свой теннис, играла лучше и лучше, и, конечно, подача очень помогла мне.

У меня не было каких-то особых ожиданий от этой недели, я просто фокусировалась на каждом матче. Первый мой матч был довольно упорный. Карла Суарес Наварро — упорный соперник, и у меня была непростая сетка.

Я иду к цели шаг за шагом. У меня есть неплохой шанс выступить хорошо на Открытом чемпионате Австралии. Надо мной ничто не давлеет, я знаю, что на верном пути, мы с моей командой отрабатываем правильные компоненты игры, и мы продолжим делать это»