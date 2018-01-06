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Элина СВИТОЛИНА: «Есть шанс хорошо выступить на Australian Open»

Украинка прокомментировала свою победу на турнире в Брисбене

  • 06.01.2018 15:28
  • 1114 просмотров
  • 2 комментария
Метки
tennisua.org
© tennisua.org
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, завоевавшая свой 10-й одиночный титул WTA, прокомментировала свою победу на турнире WTA Premier в Брисбене:
 
«Я очень много и упорно работала в межсезонье, поэтому начать сезон с титула — просто потрясающе!
 
Я работаю не только над своей подачей (Свитолина — лидер турнира по эйсам), но и над очень многими элементами. Чтобы постоянно играть на высочайшем уровне, необходимо много работать над всеми компонентами игры, и быть очень уверенной в своих силах во всех компонентах игры. Конечно, подача — один из этих элементов. Потому что благодаря ей можно легко выигрывать розыгрыши. — цитирует Свитолину официальный сайт WTA
 
Для меня очень важно было использовать то, что я наработала в межсезонье, и это сработало. Матч за матчем, я постепенно улучшала свой теннис, играла лучше и лучше, и, конечно, подача очень помогла мне.
 
У меня не было каких-то особых ожиданий от этой недели, я просто фокусировалась на каждом матче. Первый мой матч был довольно упорный. Карла Суарес Наварро — упорный соперник, и у меня была непростая сетка.
 
Я иду к цели шаг за шагом. У меня есть неплохой шанс выступить хорошо на Открытом чемпионате Австралии. Надо мной ничто не давлеет, я знаю, что на верном пути, мы с моей командой отрабатываем правильные компоненты игры, и мы продолжим делать это»

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 06.01.2018 15:47
    +4
    Все по делу. А мы будем продолжать болеть за Элину. Успехов ей на АО! Пора переходить на качественно новую ступень игры и результатов на ТБШ.
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    doktor09
      doktor09, 06.01.2018 17:02
    0
    Я думаю, Элина, как всегда, где-то в 1/4 финала, отдаст игру, большого напряжения пока не выдерживает...
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