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Финалы турнира WTA в Шэньчжэне пройдут в зале без ТВ и зрителей

Организаторы Shenzhen Open вынуждены перенести матчи в помещение из-за дождя

  • 06.01.2018 13:03
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БТУ
© БТУ
Решающие матчи в одиночном и парном разрядах на турнире в Китае будут сыграны в помещении из-за дождя и неблагоприятного прогноза погоды на воскресенье.
 
Отметим, что в обоих финалах сыграют первая ракетка мира Симона Халеп и действующая чемпионка Катержина Синякова. В парном обе теннисистки выступают со своими соотечественницами: румынка с Ириной Бегу, а чешка - с Барборой Крейчиковой.
 
Также добавим, что поскольку зал является небольшим по площади, ТВ-камеры и зрители на матчах присутствовать не будут.

Источник — Большой теннис Украины

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