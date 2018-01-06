Финалы турнира WTA в Шэньчжэне пройдут в зале без ТВ и зрителей

Решающие матчи в одиночном и парном разрядах на турнире в Китае будут сыграны в помещении из-за дождя и неблагоприятного прогноза погоды на воскресенье.

Отметим, что в обоих финалах сыграют первая ракетка мира Симона Халеп и действующая чемпионка Катержина Синякова. В парном обе теннисистки выступают со своими соотечественницами: румынка с Ириной Бегу, а чешка - с Барборой Крейчиковой.

Также добавим, что поскольку зал является небольшим по площади, ТВ-камеры и зрители на матчах присутствовать не будут.