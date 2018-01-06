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Элина Свитолина выиграла турнир в Брисбене

В финале украинка уверенно переиграла Александру Саснович из Беларуси

  • 06.01.2018 12:22
  • 9321 просмотров
  • 32 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на турнире серии Премьер в австралийском Брисбене. В финальном поединке украинка без особых проблем справилась с представительницей Беларуси Александрой Саснович, для которой сам выход в финал стал огромным достижением.

Брисбен. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:1

Со старта первого сета Свитолина завладела преимуществом на корте. Украинка повела со счетом 3:0 и должна была брать четвертый гейм, но Саснович каким-то чудом смогла отыграться с 0:40 и заработала первое очко. На своей следующей подаче украинка едва не повторила ошибку 4 гейма, но вовремя сумела собраться. Далее ситуация на корте не поменялась и Свитолина заработала 2 сетбола в 8 гейме. Со второй попытки украинка взяла первую партию.

Во втором сете украинка не расслабилась и снова заработала на старте преимущество в 3 очка. В четвертом гейме Свитолина вновь вела на подаче сопернице со счетом 40:0, но на этот раз представительница Беларуси ошиблась сама. Первое очко во второй партии Саснович в напряженной борьбе заработала только в 6 гейме. Но на этом все и закончилось: Элина выиграла свою подачу под ноль и заслуженно победила на турнире.

Стоит отметить, что Свитолина выиграла 10-й турнир под эгидой WTA. С новой недели украинка поднимется на 4 место в мировом рейтинге и подойдет к Открытому чемпионату Австралии в статусе одной из фавориток.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    space1961
    online
      space1961, 06.01.2018 15:25
    0
    kolbasss, 06.01.2018 15:05
    Мне одному кажется, что Саснович на бацьку похоже?
    кому,что ,а вшивому о бане!
    -"Саснович на бацьку похоже(а)"- так правильней)))
    кстати ,а на кого она должна быть похожа ,если не бацьку,на соседа,что ли?
    Ссылка
    Sergey Kudinov
    online
      Sergey Kudinov, 06.01.2018 15:29
    +3
    Гарний початок року, ювілейна перемога в турнірах WTA. Не зупинятися, бажаю ще багато перемог в цьому році, слідуюча в АО. І хай травми тебе обходять стороною
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    k_sarioglo@i.ua
    online
      k_sarioglo@i.ua, 06.01.2018 15:40
    +2
    Элина молодец, просто умничка!Пожалуйста, сохрани такую игру и на Шлеме!
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 06.01.2018 15:43
    +1
    Eurospring, 06.01.2018 15:16
    Станислав Матусевич, 06.01.2018 13:15
    Интересно, что англоязычные комментаторы после игры обсуждали не тему "сможет ли Элина выиграть турнир Большого Шлема", а "когда Элина сможет взять ТБШ: уже в этом году или позже".

    З англомовними коментаторами дивитися в 1000 разів краще, ніж з рузгімі. Вчора мав нещастя дивитися півфінал на Матчі через кращу якість, дуже шкодую. Англомовні справедливо відзначили присутність агресії в грі Світоліної в 2018.She's a complete player now - тепер, знову ж зі слів доктора, вона універсальна тенісистка.
    . Супертеніс італійський весь турнір в прямому ефірі показував,так там порівнювали подачу Еліни з Плішковою і казали,що Еліна починає в цьому компоненті виграє і що Еліна є головним фаворитом австраліан оупен
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 06.01.2018 15:45
    0
    Умница , наша звездочка !!! Прекрасное начало сезона и отличный теннис !!! Не сомневаюсь,что в конце года Эллина будет если не первой в рейтинге,но второй так точно !!! Гордимся тобою !!!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.01.2018 15:47
    +1
    Заляпанный Джокер, 06.01.2018 14:29
    Ай, умничка, Элинка!!! С Победой! Жаль, пропустил матч.
    Кто-то может скинуть ссылку на запись игры?
    http://tennis.sport.ua/news/367575
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    ABC
    online
      ABC, 06.01.2018 15:48
    -9
    Приятно что в финале вынесла россиянку!
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    rocky14232
    online
      rocky14232, 06.01.2018 15:49
    +2
    Свитолина лучшая из лучших!!!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 06.01.2018 15:55
    +1
    Вадім Рубік, 06.01.2018 15:43

    . Супертеніс італійський весь турнір в прямому ефірі показував,так там порівнювали подачу Еліни з Плішковою і казали,що Еліна починає в цьому компоненті виграє і що Еліна є головним фаворитом австраліан оупен
    Если подавать первую с процентом прилично за 60, скоростью стабильно за 170, и хорошо направленную, как в Брисбене, это очень облегчит жизнь при играх с топами. А для далеких от элиты теннисисток и один брейк за матч будет большим успехом.
    Главных фавориток на АО, на мой взгляд, не будет. А просто фавориток - целая толпа. Самое начало сезона, лучшая форма у большинства только впереди, явно на голову выше всех нет никого. Очень вероятны сюрпризы.
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 06.01.2018 15:59
    +1
    Судя по статистике попаданий и выигрыша первой подачи, у Саснович шансов не было В ПРИНЦИПЕ...
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 06.01.2018 17:25
    0
    Станислав Матусевич, 06.01.2018 15:55
    Вадім Рубік, 06.01.2018 15:43
    . Супертеніс італійський весь турнір в прямому ефірі показував,так там порівнювали подачу Еліни з Плішковою і казали,що Еліна починає в цьому компоненті виграє і що Еліна є головним фаворитом австраліан оупен

    Если подавать первую с процентом прилично за 60, скоростью стабильно за 170, и хорошо направленную, как в Брисбене, это очень облегчит жизнь при играх с топами. А для далеких от элиты теннисисток и один брейк за матч будет большим успехом. Главных фавориток на АО, на мой взгляд, не будет. А просто фавориток - целая толпа. Самое начало сезона, лучшая форма у большинства только впереди, явно на голову выше всех нет никого. Очень вероятны сюрпризы.
    Згоден,мало хто навіть в хорошій формі,ще на підсумковому турнірі прорізавсь дуже хороший процент,але й варіативність зара стала краще,навіть другої подачі,а якшо продовжить агресивно так грати,фаворитом буде точно,хоч я думаю,що найбіший шанс виграти в Еліни цього року Францію
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 06.01.2018 17:54
    +1
    Белоруска оказалась неожиданностью на этом турнире, обыграв пару крепких теннисисток. Но объективно имеет серьезные огрехи - слабые ноги, подача, форхенд. Всё это не делает успех Элины менее значимым, и она показала главное отличие топов от середняков - психологическую устойчивость при любой ситуации на корте.
    И всё же белоруска удивила, меня так убила на повал своим послематчевым интервью. "Простите за мою игру сегодня" . То есть обычно я обыгрываю топов пачками а сегодня расслабилась???
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