Элина Свитолина выиграла турнир в Брисбене

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на турнире серии Премьер в австралийском Брисбене. В финальном поединке украинка без особых проблем справилась с представительницей Беларуси Александрой Саснович, для которой сам выход в финал стал огромным достижением.
Брисбен. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:1
Со старта первого сета Свитолина завладела преимуществом на корте. Украинка повела со счетом 3:0 и должна была брать четвертый гейм, но Саснович каким-то чудом смогла отыграться с 0:40 и заработала первое очко. На своей следующей подаче украинка едва не повторила ошибку 4 гейма, но вовремя сумела собраться. Далее ситуация на корте не поменялась и Свитолина заработала 2 сетбола в 8 гейме. Со второй попытки украинка взяла первую партию.
Во втором сете украинка не расслабилась и снова заработала на старте преимущество в 3 очка. В четвертом гейме Свитолина вновь вела на подаче сопернице со счетом 40:0, но на этот раз представительница Беларуси ошиблась сама. Первое очко во второй партии Саснович в напряженной борьбе заработала только в 6 гейме. Но на этом все и закончилось: Элина выиграла свою подачу под ноль и заслуженно победила на турнире.
A special moment: Evonne Goolagong Cawley presents @ElinaSvitolina with the Evonne Goolagong Cawley trophy 🏆#BrisbaneTENnis pic.twitter.com/YLix8Mypoc— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 6 січня 2018 р.
Стоит отметить, что Свитолина выиграла 10-й турнир под эгидой WTA. С новой недели украинка поднимется на 4 место в мировом рейтинге и подойдет к Открытому чемпионату Австралии в статусе одной из фавориток.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-"Саснович на бацьку похоже(а)"- так правильней)))
кстати ,а на кого она должна быть похожа ,если не бацьку,на соседа,что ли?
Интересно, что англоязычные комментаторы после игры обсуждали не тему "сможет ли Элина выиграть турнир Большого Шлема", а "когда Элина сможет взять ТБШ: уже в этом году или позже".
З англомовними коментаторами дивитися в 1000 разів краще, ніж з рузгімі. Вчора мав нещастя дивитися півфінал на Матчі через кращу якість, дуже шкодую. Англомовні справедливо відзначили присутність агресії в грі Світоліної в 2018.She's a complete player now - тепер, знову ж зі слів доктора, вона універсальна тенісистка.
Кто-то может скинуть ссылку на запись игры?
. Супертеніс італійський весь турнір в прямому ефірі показував,так там порівнювали подачу Еліни з Плішковою і казали,що Еліна починає в цьому компоненті виграє і що Еліна є головним фаворитом австраліан оупен
Главных фавориток на АО, на мой взгляд, не будет. А просто фавориток - целая толпа. Самое начало сезона, лучшая форма у большинства только впереди, явно на голову выше всех нет никого. Очень вероятны сюрпризы.
. Супертеніс італійський весь турнір в прямому ефірі показував,так там порівнювали подачу Еліни з Плішковою і казали,що Еліна починає в цьому компоненті виграє і що Еліна є головним фаворитом австраліан оупен
Если подавать первую с процентом прилично за 60, скоростью стабильно за 170, и хорошо направленную, как в Брисбене, это очень облегчит жизнь при играх с топами. А для далеких от элиты теннисисток и один брейк за матч будет большим успехом. Главных фавориток на АО, на мой взгляд, не будет. А просто фавориток - целая толпа. Самое начало сезона, лучшая форма у большинства только впереди, явно на голову выше всех нет никого. Очень вероятны сюрпризы.
И всё же белоруска удивила, меня так убила на повал своим послематчевым интервью. "Простите за мою игру сегодня" . То есть обычно я обыгрываю топов пачками а сегодня расслабилась???
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.