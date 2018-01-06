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Элина Свитолина – Александра Саснович – 2:0. Как это было

Лучшая теннисистка Украины выиграла первый трофей в 2018 году

  • 06.01.2018 11:00
  • 7193 просмотров
  • 24 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня, 6 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла финальный поединок турнира Brisbane International. Соперница украинки – 23-летняя Александра Саснович, которая стала главной сенсацией соревнований.

Начало матча в 11:10 по Киеву.

Брисбен. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:1

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    norma_zap
    norma_zap, 06.01.2018 12:19
    +3
    Свитолину с победой! Молодец Элина!

    Спорт юа спасибо за трансляцию!
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    Sergiy Ylinets
      Sergiy Ylinets, 06.01.2018 12:19
    +3
    Молодець сильно відіграла!!!
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    Zhez53
    Zhez53, 06.01.2018 12:20
    +5
    Последние подачи называются : " не злите Элину!!!"
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    vlad-dndz
      vlad-dndz, 06.01.2018 12:54
    +3
    Очень понравилась игра сегодня и особенно концентрация и настрой.Полностью контролировала игру. С победой!!! Есть первый титул в сезоне!
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