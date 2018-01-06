Элина Свитолина – Александра Саснович – 2:0. Как это было

Ничего подобного!!!! Скажу так я - болельщик Динамо Киев с 1997 года, и я отдаю свой голос за Фо...

Шапаренко И Циганков 100 проц, и пусть я с ними кофе выпью через несколько лет есль это будет так...

С Рыбалки тоже звезду лепили местные эксперты! Главное что бы не повторили ошибок предыдущих"...

Молодцы,ребятки !!! Это не черножопый бамбасянский сброд ,а украинцы,знающие что такое родной гим...

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а еще есть и шапаренко!

Звезды уровня ярмолы.