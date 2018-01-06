Элина Свитолина – Александра Саснович – 2:0. Как это было

Сегодня, 6 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла финальный поединок турнира Brisbane International. Соперница украинки – 23-летняя Александра Саснович, которая стала главной сенсацией соревнований.
Начало матча в 11:10 по Киеву.
Брисбен. Финал
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:1
Источник — Sport.ua
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