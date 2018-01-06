Юниоры. Ходан проиграла в финале турнира в Индии

В решающем матче турнира третьей категории в Чандигархе 16-летняя украинка Диана Ходан встречалась с 15-летней Эмме Радукану из Великобритании.

Уроженка Ивано-Франковска уступила шестой ракетке соревнований со счётом 4:6, 4:6. Отметим, что Радукану на пути к титулу не проиграла ни одного сета своим соперницам.

За участие на турнире ITF Juniors в Индии Ходан заработала 45 очков, 30 из которых пойдут в зачёт международного юниорского рейтинга.