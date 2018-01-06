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Юниоры. Ходан проиграла в финале турнира в Индии

Уроженка Ивано-Франковска уступила шестой ракетке соревнований со счётом 4:6, 4:6

  • 06.01.2018 10:59
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galka.if.ua. Диана Ходан
© galka.if.ua. Диана Ходан
В решающем матче турнира третьей категории в Чандигархе 16-летняя украинка Диана Ходан встречалась с 15-летней Эмме Радукану из Великобритании.
 
Уроженка Ивано-Франковска уступила шестой ракетке соревнований со счётом 4:6, 4:6. Отметим, что Радукану на пути к титулу не проиграла ни одного сета своим соперницам.
 
За участие на турнире ITF Juniors в Индии Ходан заработала 45 очков, 30 из которых пойдут в зачёт международного юниорского рейтинга.

Источник — Большой теннис Украины

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