Сидней. Екатерина Бондаренко проиграла во втором круге квалификации

Украинка более 2,5 часов боролась с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг, но в итоге проиграла: 6:2, 3:6, 6:7(4).
В решающей партии Бондаренко уступала 2:5, сумела сравнять счет и отыграть четыре матчбола, чтобы перевести игру на тайбрейк. Уже на тайбрейке соперница нашей теннисистки вела 6:2, Бондаренко взяла следующие два очка, и только с седьмого матчбола Сепеде-Ройг завершила встречу в свою пользу.
Источник — Большой теннис Украины
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