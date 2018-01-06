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Сидней. Екатерина Бондаренко проиграла во втором круге квалификации

Украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы Парагвая Вероники Сепеде-Ройг

  • 06.01.2018 10:51
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Getty Images. Екатерина Бондаренко
© Getty Images. Екатерина Бондаренко
Украинка более 2,5 часов боролась с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг, но в итоге проиграла: 6:2, 3:6, 6:7(4). 
 
В решающей партии Бондаренко уступала 2:5, сумела сравнять счет и отыграть четыре матчбола, чтобы перевести игру на тайбрейк. Уже на тайбрейке соперница нашей теннисистки вела 6:2, Бондаренко взяла следующие два очка, и только с седьмого матчбола Сепеде-Ройг завершила встречу в свою пользу.

Источник — Большой теннис Украины

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