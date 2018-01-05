Хобарт. Цуренко узнала имя первой соперницы

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире WTA в Хобарте.
В стартовом поединке соревнований киевлянка сыграет против венгерки Тими Бабош, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге.
В прошлом сезоне Цуренко дошла в Хобарте до полуфинала.
Источник — Sport.ua
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