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Хобарт. Цуренко узнала имя первой соперницы

Киевлянка сыграет против Тими Бабош

  • 05.01.2018 22:50
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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире WTA в Хобарте.

В стартовом поединке соревнований киевлянка сыграет против венгерки Тими Бабош, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге.

В прошлом сезоне Цуренко дошла в Хобарте до полуфинала.

Источник — Sport.ua

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