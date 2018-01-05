Хобарт. Цуренко узнала имя первой соперницы

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире WTA в Хобарте.

В стартовом поединке соревнований киевлянка сыграет против венгерки Тими Бабош, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге.

В прошлом сезоне Цуренко дошла в Хобарте до полуфинала.