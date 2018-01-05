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Еліна Світоліна – Аляксандра Сасновіч. Анонс і прогноз

Українка зіграє в фіналі першого турніру в 2018 році

  • 05.01.2018 22:50
  • 2441 просмотров
  • 11 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В суботу, 6 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє фінальний поєдинок на турнірі серії Прем’єр в австралійському Брісбені. Суперницею українки стане головна сенсація змагань – білоруска Аляксандра Сасновіч. Поєдинок жіночого фіналу в одиночному розряді розпочнеться не раніше 11:00 за київським часом. Переможниця отримає додатково 165 залікових очок в рейтинг WTA, а також майже 90 тисяч доларів призових (за вихід в фінал кожна із тенісисток вже отримала 305 очок і трохи більше 100 тис. доларів).

Суперниця

Аляксандра Сасновіч хоч і народилась в один рік із Еліною Світоліною, особливих зірок із неба ніколи не хапала. Кілька останніх років білоруска знаходилася неподалік першої сотні кращих тенісисток планети і лише в 2017 змогла закінчити в топ-100 (87 місце). Сасновіч має в своєму активі чимало перемог на турнірах ITF, але жодного разу не тріумфувала на турнірах під егідою WTA. Лише одного разу білоруска грала в фіналах біль-менш серйозних турнірів – на 250-тисячнику в Кореї (поразка від румунки Ірини-Камелії Бегу в 2015 році, також на харді). На турнірах Великого Шолому Сасновіч не діставалася далі другого раунду.


Аляксандра Сасновіч

Форма

Еліна Світоліна стартувала на турнірі в Брісбені зі стадії 1/16 фіналу. Її першою суперницею стала досвідчена іспанка Карла Суарес Наварро. Поєдинок запам’ятався неймовірною, як для Еліни, кількістю ейсів (11) і сильної грою на старті поєдинку (6-2, 6-4). Далі українка у більш захисній манері переграла 20-річну Ана Конюх з Хорватії, скориставшись помилками суперниці (6-3, 6-1). Першою справжньою перевіркою в 2018 році для Світоліної став поєдинок проти австралійки Йоханни Конти, котра представляє Велику Британію. Перший сет українка відверто провалила, а от у другому змогла нав’язати опонентці боротьбу і вирвала перемогу в партії на тай-брейку. За рахунку 2:3 в третьому сеті Конта припинила боротьбу через травму.

Півфінальний поєдинок проти четвертої ракетки світу Кароліни Плішкової також розпочався не найкращим чином – 0:4 на старті першої партії і відсутність акцентованої гри взагалі. Але, як це часто буває у Світоліної, українка швидко взяла себе в руки і змогла не тільки виграти перший сет, а і довести поєдинок до заслуженої перемоги (7-5, 7-5). Хоча з подачею на матч все ще великі проблеми.


Еліна Світоліна

Аляксандра Сасновіч розпочала турнір в Брісбені ще у 2017 році. В кваліфікаційному раунді вона подолала американку Джулію Бозерап (6-1, 6-4), австралійку Ізабель Уоллас (6-3, 6-1) та росіянку Поліну Монову (3-6, 7-5, 6-2). В основному раунді суперниці були набагато серйозніші. В 1/16 Сасновіч оформила камбек в матчі з Крістіною Младеновіч (1-6, 6-3, 7-5). В 1/8 і 1/4 повторила сценарій попереднього поєдинку з Анетт Контавейт (1-6, 7-6(2), 6-3) та Алізе Корне (3-6, 6-2, 6-3). А у півфіналі вже у 2 сетах переграла Анастасію Севастову з Латвії (7-6(3), 6-4).

Як бачимо, більшість перемог білоруска здобула після програного першого сету, тому Світоліній ні в якому разі не можна економити сили в другій партії, навіть при умові розгромного рахунку на старті.

Прогноз

Букмекери не вірять у перемогу Сасновіч. Коефіцієнт на тріумф білоруски в фіналі коливається від 4,5 до 5,0. На перемогу Світоліної – 1,16-1,18. Також «контори» не вірять, що матч триватиме більше 2 сетів, а кількість геймів оцінюють в районі 19-20.

Складається враження, що Світоліна може програти тільки в разі недооцінки суперниці (що для спортсменки такого рівня практично нонсенс), або в разі пошкодження (чого б дуже не хотілося). Білоруска явно програє за класом і умінням українці, тому перемогти може тільки на помилках суперниці. Еліні потрібно стежити за своєю подачею і остерігатися потужного та надзвичайно точного удару з бекхенду від білоруски.

Прогноз від Sport.ua: 6-4, 6-1 – Світоліна.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.01.2018 23:09
    +9
    Ого, даже накануне матча анонс появился! Супер!
    Что касается Саснович, нужно отметить, что топовых соперниц у нее не было. Правда, наличествовал ряд достаточно серьезных теннисисток второго эшелона, но так сложилось, что большинство из них сейчас откровенно не в лучшем состоянии. За исключением Севастовой, поэтому результат сегодняшнего второго полуфинала для меня удивителен.
    Не соглашусь с тем, что недооценка соперницы для Элины - нонсенс. Как раз для нее это нормально. Но когда речь идет о первых раундах турниров. На решающих стадиях Свитолина обычно включается. Тем не менее, сегодня Элина победила крайне неудобную для себя соперницу и после этого может решить, что дело уже сделано. Шанс не очень большой, но отнюдь ненулевой. Надеемся на нормальную концентрацию Свитолиной завтра (полной может даже и не понадобиться), тогда все будет нормально.
    Ссылка
    Jeck
    online
      Jeck, 05.01.2018 23:23
    +4
    6-1, 6-1
    Ссылка
    Andy Van
      Andy Van, 05.01.2018 23:27
    +8
    Как раз завтрашний матч и будет первым испытанием в этом сезоне на психологическую стойкость Элины. Действительно, Станислав, учитывая ее игры в ряде четверть и полуфинальных матчей прошлого сезона против соперниц, которые, мягко говоря, ей под силу, некоторая измена присутствует. Надеюсь, что тренерскому штабу удалось подогнать не только первую подачу, но и психологический момент о чувстве победы только ПОСЛЕ победы, а не до матча (и снова несмотря на уровень соперницы по решающему матчу). Вообщем все в руках, и в первую очередь в голове нашей красавицы, верим, друзья!!! Радоваться повод еще будет и не раз, я надеюсь и верю...
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 05.01.2018 23:31
    -6
    Мой прогноз пессимистический. 2 место. Что-то помешает.Жара,усталость...
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 05.01.2018 23:31
    +1
    Станислав Матусевич, 05.01.2018 23:09
    Ого, даже накануне матча анонс появился! Супер!
    Что касается Саснович, нужно отметить, что топовых соперниц у нее не было. Правда, наличествовал ряд достаточно серьезных теннисисток второго эшелона, но так сложилось, что большинство из них сейчас откровенно не в лучшем состоянии. За исключением Севастовой, поэтому результат сегодняшнего второго полуфинала для меня удивителен.
    Не соглашусь с тем, что недооценка соперницы для Элины - нонсенс. Как раз для нее это нормально. Но когда речь идет о первых раундах турниров. На решающих стадиях Свитолина обычно включается. Тем не менее, сегодня Элина победила крайне неудобную для себя соперницу и после этого может решить, что дело уже сделано. Шанс не очень большой, но отнюдь ненулевой. Надеемся на нормальную концентрацию Свитолиной завтра (полной может даже и не понадобиться), тогда все будет нормально.
    Станислав Матусевич, 05.01.2018 23:09
    Ого, даже накануне матча анонс появился! Супер!
    Что касается Саснович, нужно отметить, что топовых соперниц у нее не было. Правда, наличествовал ряд достаточно серьезных теннисисток второго эшелона, но так сложилось, что большинство из них сейчас откровенно не в лучшем состоянии. За исключением Севастовой, поэтому результат сегодняшнего второго полуфинала для меня удивителен.
    Не соглашусь с тем, что недооценка соперницы для Элины - нонсенс. Как раз для нее это нормально. Но когда речь идет о первых раундах турниров. На решающих стадиях Свитолина обычно включается. Тем не менее, сегодня Элина победила крайне неудобную для себя соперницу и после этого может решить, что дело уже сделано. Шанс не очень большой, но отнюдь ненулевой. Надеемся на нормальную концентрацию Свитолиной завтра (полной может даже и не понадобиться), тогда все будет нормально.
    Думаю,все буде добре,навіть,якщо гратиме в економ режимі,в Хобарт Еліна їде???
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 05.01.2018 23:36
    +3
    Приємно бачити анонс матчу, ще й українською мовою.

    Згоден з дописувачи вище, все в руках Елі, вона може поступитись у цьому поєдинку лише сама собі.
    Але, звісно ми віримо у перемогу. Передаєм нашій зірочці найпозитивніші емоції і підримку від нас усіх!

    Перемагай
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 05.01.2018 23:49
    +3
    Можно было бы ещё упомянуть в анонсе о подвигах Саснович в прошлогоднем Fed Cup, в котором Беларусь сенсационно дошла до финала, а Аляксандра неоднократно снимала скальпы с соперниц, находящихся намного выше в рейтинге - Бертенс, Бачински, Стивенс.

    Это чтоб наши любители тенниса не вздумали раньше времени предвкушать лёгкую победу
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    yomayo17
      yomayo17, 05.01.2018 23:59
    +2
    Мій прогноз - Елінка виграє без шансів для суперниці. Навіть, якщо буде 6-4 і 6-4, то це буде легко. Елінка фінали нікому не дарує. Ставлю на 6-3 і 6-2 або навпаки: 6-2 і 6-3.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 06.01.2018 00:03
    +2
    Вадім Рубік, 05.01.2018 23:31

    Думаю,все буде добре,навіть,якщо гратиме в економ режимі,в Хобарт Еліна їде???
    Насколько я знаю, она и не собиралась играть ни Хобарт, ни Сидней. С учетом дохождения до финала в Брисбене, решение правильное.
    Ссылка
    u6467u
    online
    u6467u, 06.01.2018 00:44
    0
    Завтра проблем не будет.
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    Disiny2
    online
      Disiny2, 06.01.2018 01:03
    0
    На мой взгляд особого значения результат завтрашнего финала не имеет. Элька возьмет очередной премьер - прекрасно! Отдаст белоруске первый титул wta в карьере - тоже не беда. Главное она уже добыла, это ментальность и уверенность в собственной стойкости против неудобных соперниц. И Конта, и уж тем более Плишкова будут и дальше ТОПами, но против Элины коленки задрожат в самый ответственный момент. Наша конечная цель ШЛЕМ!!!, и ради этого можно простить возможную потерю титула в Брисбене... Но Элька его возьмет!
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