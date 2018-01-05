Еліна Світоліна – Аляксандра Сасновіч. Анонс і прогноз

В суботу, 6 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє фінальний поєдинок на турнірі серії Прем’єр в австралійському Брісбені. Суперницею українки стане головна сенсація змагань – білоруска Аляксандра Сасновіч. Поєдинок жіночого фіналу в одиночному розряді розпочнеться не раніше 11:00 за київським часом. Переможниця отримає додатково 165 залікових очок в рейтинг WTA, а також майже 90 тисяч доларів призових (за вихід в фінал кожна із тенісисток вже отримала 305 очок і трохи більше 100 тис. доларів).



Суперниця



Аляксандра Сасновіч хоч і народилась в один рік із Еліною Світоліною, особливих зірок із неба ніколи не хапала. Кілька останніх років білоруска знаходилася неподалік першої сотні кращих тенісисток планети і лише в 2017 змогла закінчити в топ-100 (87 місце). Сасновіч має в своєму активі чимало перемог на турнірах ITF, але жодного разу не тріумфувала на турнірах під егідою WTA. Лише одного разу білоруска грала в фіналах біль-менш серйозних турнірів – на 250-тисячнику в Кореї (поразка від румунки Ірини-Камелії Бегу в 2015 році, також на харді). На турнірах Великого Шолому Сасновіч не діставалася далі другого раунду.



Аляксандра Сасновіч



Форма



Еліна Світоліна стартувала на турнірі в Брісбені зі стадії 1/16 фіналу. Її першою суперницею стала досвідчена іспанка Карла Суарес Наварро. Поєдинок запам’ятався неймовірною, як для Еліни, кількістю ейсів (11) і сильної грою на старті поєдинку (6-2, 6-4). Далі українка у більш захисній манері переграла 20-річну Ана Конюх з Хорватії, скориставшись помилками суперниці (6-3, 6-1). Першою справжньою перевіркою в 2018 році для Світоліної став поєдинок проти австралійки Йоханни Конти, котра представляє Велику Британію. Перший сет українка відверто провалила, а от у другому змогла нав’язати опонентці боротьбу і вирвала перемогу в партії на тай-брейку. За рахунку 2:3 в третьому сеті Конта припинила боротьбу через травму.



Півфінальний поєдинок проти четвертої ракетки світу Кароліни Плішкової також розпочався не найкращим чином – 0:4 на старті першої партії і відсутність акцентованої гри взагалі. Але, як це часто буває у Світоліної, українка швидко взяла себе в руки і змогла не тільки виграти перший сет, а і довести поєдинок до заслуженої перемоги (7-5, 7-5). Хоча з подачею на матч все ще великі проблеми.



Еліна Світоліна



Аляксандра Сасновіч розпочала турнір в Брісбені ще у 2017 році. В кваліфікаційному раунді вона подолала американку Джулію Бозерап (6-1, 6-4), австралійку Ізабель Уоллас (6-3, 6-1) та росіянку Поліну Монову (3-6, 7-5, 6-2). В основному раунді суперниці були набагато серйозніші. В 1/16 Сасновіч оформила камбек в матчі з Крістіною Младеновіч (1-6, 6-3, 7-5). В 1/8 і 1/4 повторила сценарій попереднього поєдинку з Анетт Контавейт (1-6, 7-6(2), 6-3) та Алізе Корне (3-6, 6-2, 6-3). А у півфіналі вже у 2 сетах переграла Анастасію Севастову з Латвії (7-6(3), 6-4).



Як бачимо, більшість перемог білоруска здобула після програного першого сету, тому Світоліній ні в якому разі не можна економити сили в другій партії, навіть при умові розгромного рахунку на старті.



Прогноз



Букмекери не вірять у перемогу Сасновіч. Коефіцієнт на тріумф білоруски в фіналі коливається від 4,5 до 5,0. На перемогу Світоліної – 1,16-1,18. Також «контори» не вірять, що матч триватиме більше 2 сетів, а кількість геймів оцінюють в районі 19-20.



Складається враження, що Світоліна може програти тільки в разі недооцінки суперниці (що для спортсменки такого рівня практично нонсенс), або в разі пошкодження (чого б дуже не хотілося). Білоруска явно програє за класом і умінням українці, тому перемогти може тільки на помилках суперниці. Еліні потрібно стежити за своєю подачею і остерігатися потужного та надзвичайно точного удару з бекхенду від білоруски.



Прогноз від Sport.ua: 6-4, 6-1 – Світоліна.