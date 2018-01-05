Тимеа Бачински пропустит Australian Open

«Всем привет. Мне бы хотелось поделиться с вами некоторыми новостями. Как и ожидалось, я возобновила тренировки с Рождества, и моя рука очень хорошо реагирует, что меня сильно радует.
К сожалению, мне не хватает нескольких дней, чтобы быть готовой к Australian Open, поэтому вместе со своей командой я решила вернуться на корт на турнире в Санкт-Петербурге, который начнётся 29 января, а затем я приму участие в Кубке Федерации.
Также в этом сообщении воспользуюсь возможностью поблагодарить вас за невероятную поддержку и поздравить с наступившим новым годом. Пусть он будет для вас потрясающим!
Скоро увидимся,
Тимеа».
Напомним, что в последний раз Бачински выступала ещё на Уимблдоне, дойдя до третьего круга. 28-летняя швейцарка пропустила американскую хардовую серию турниров из-за травмы руки, а затем Тимеа перенесла на ней операцию.
Источник — Большой теннис Украины
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