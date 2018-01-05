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Финал турнира WTA в Брисбене начнется не раньше 11:00 по Киеву

Стало известно время начала матча между Свитолиной и Саснович

  • 05.01.2018 19:24
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brisbaneinternational.com.au
© brisbaneinternational.com.au
Стало известно время проведения финального матча турнира WTA в Брисбене.
 
Матч между Элиной Свитолиной и Александрой Саснович начнется не раньше 19:00 по местному времени, а это значит, что по киевскому времени финал начнут не раньше 11:00.
 
Напомним, что в полуфинале Свитолина обыграла Плишкову, а белоруска победила Анастасию Севастову.

Источник — Sport.ua

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