Финал турнира WTA в Брисбене начнется не раньше 11:00 по Киеву

Стало известно время проведения финального матча турнира WTA в Брисбене.
Матч между Элиной Свитолиной и Александрой Саснович начнется не раньше 19:00 по местному времени, а это значит, что по киевскому времени финал начнут не раньше 11:00.
Напомним, что в полуфинале Свитолина обыграла Плишкову, а белоруска победила Анастасию Севастову.
Источник — Sport.ua
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