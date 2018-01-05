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Элина СВИТОЛИНА: «Тяжело бороться с действующей чемпионкой»

Украинская теннисистка прокомментировала выход в финал турнира в Брисбене

  • 05.01.2018 16:18
  • 1543 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в Брисбене нанесла поражение прошлогодней победительнице «Brisbane International» Каролине Плишковой.

«Тяжело бороться с действующей чемпионкой, Каролина всегда играет интенсивно. Спасибо зрителям, что остались на стадионе допоздна.

Что я думала, когда проигрывала 0-4 на старте матча? Ничего, знала, что нужно дать себе время и хорошо было бы, чтобы мяч на метр попадал в корт. Если говорить о финале, то я не думала наперед, а играла от матча к матчу. Думаю, я буду готова к игре Саснович. Всегда важно начать сезон хорошо, потому что на старте года бывает трудно.

Что я буду делать дальше? Вероятно, все уже закрыто, так что я перекушу что-то и буду восстанавливаться к финалу. Надеюсь, что завтра будет хороший матч».

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Disiny2
    online
      Disiny2, 05.01.2018 16:29
    +2
    Вот она славянская душа! Так как все закрыто, осталось только поесть)). Удачи в финале, Элинка!
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    olya403
    online
      olya403, 05.01.2018 16:49
    +3
    Disiny2, 05.01.2018 16:29
    Вот она славянская душа! Так как все закрыто, осталось только поесть)). Удачи в финале, Элинка!

    Це просто її питали, чи вона піде в ресторан святкувати. Вона відповіла, що вже, мабуть, все закрито, тому просто швидко перекусить
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