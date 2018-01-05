Элина СВИТОЛИНА: «Тяжело бороться с действующей чемпионкой»

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в Брисбене нанесла поражение прошлогодней победительнице «Brisbane International» Каролине Плишковой.

«Тяжело бороться с действующей чемпионкой, Каролина всегда играет интенсивно. Спасибо зрителям, что остались на стадионе допоздна.

Что я думала, когда проигрывала 0-4 на старте матча? Ничего, знала, что нужно дать себе время и хорошо было бы, чтобы мяч на метр попадал в корт. Если говорить о финале, то я не думала наперед, а играла от матча к матчу. Думаю, я буду готова к игре Саснович. Всегда важно начать сезон хорошо, потому что на старте года бывает трудно.

Что я буду делать дальше? Вероятно, все уже закрыто, так что я перекушу что-то и буду восстанавливаться к финалу. Надеюсь, что завтра будет хороший матч».