Брисбен. Свитолина обыграла Плишкову и вышла в финал

Элина Свитолина вышла в финал турнира серии Премьер в Брисбене. В матче 1/2 финала 23-летняя украинка в двух сетах обыграла четвертую ракетку мира Каролину Плишкову.
Брисбен. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:5
Первый сет начался для Свитолиной совсем не весело. На подаче Плишковой цепляться было трудно, а на своей – получалось не намного лучше. Несколько нетипичных для украинки невынужденных ошибок позволили чешке быстро повести со счетом 3:0. Четвертый и пятый гейм обе теннисистки выиграли под ноль на чужой подаче, и в первой партии появилась серьезная интрига. Далее Свитолина уверенно взяла второе очко.
В 7 и 8 гейме украинка показала невероятный уровень тенниса, выиграв несколько розыгрышей в заведомо проигрышных ситуациях. Каролина начала нервничать и ошибаться на выходах к сетке, а Элина точно попадала обводящими ударами. Но далее Свитолина снова несколько раз ошиблась и была в 2 мячах от проигрыша в первом сете. К счастью, Плишкова во второй половине сета была не похожа не себя и не смогла дожать. А уже при счете 5:5 скрытый сетбол с первого раза реализовала украинка. Элине оставалось защитить свою подачу, что она успешно и сделала.
Во втором сете ситуация на корте кардинально не поменялась: чешка мощно подавала, а украинка продолжала лучше двигаться и доминировать в затяжных розыгрышах. В третьем гейме Свитолина реализовала первый же брейкпоинт, отыграв перед этим 3 геймбола. «Проснулась» чешская теннисистка ближе к середине сета, но украинка преимущество отдавать не собиралась. В седьмом гейме Элина сделала еще один брейк и подавала на матч, но Каролина сумела отыграться и каким-то невероятным образом сравнять счет в партии – 5:5. Следующий гейм вновь остался за Свитолиной: в самый важный момент рука чешки дрогнула и она совершила двойную ошибку, почти отыгравшись с 0:40. На своей подаче украинка заработала двойной матчбол, но снова не смогла их реализовать (второе очко даже пришлось переиграть). И только с четвертого матчбола Элина одержала победу в сложнейшем поединке.
Статистика матча от Myscore.com
Напомним, почти год назад Свитолина проиграла Плишковой на этой же стадии турнира в Брисбене. Таким образом чешская теннистка не смогла защитить титул, а украинка взяла убедительный реванш за поражение в 2017-м. Счет по личным встречам по прежнему в пользу Каролины: 4:2.
В финале Свитолина сыграет против представительницы Беларуси Александры Саснович, которая сенсационно вышла в главный матч турнира.
С новой недели Элина возвращается на четвертое место в рейтинге WTA независимо от результата финального поединка в Брисбене.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Українка сьогодні після 4-го гейму першого сету зіграла майже ідеальний матч: перша подача на рівні, та й друга місцями не погана, біля сітки просто бімба, особливо на фоні опонентки, стільки м"ячів Еля поклала під бокові лінії що й не злічити. Так і треба надалі грати...
По вчорашньому матчі я теж зробила такий висновок, хоча у не писала. Але сьогодні, дякувати Богу, було щось інше. Еліна, як завжди: гра від гри
відрізняється радикально. Ну. але всяке буває. Може зле виспалася (позавчора). Надіємося на завтра.
А де ті умнікі,що вчора влаштували срач покруче за спорт сру,що в грі нічого Елі незмінилось,шансів немає і тд???
По вчорашньому матчі я теж зробила такий висновок, хоча у не писала. Але сьогодні, дякувати Богу, було щось інше. Еліна, як завжди: гра від гри відрізняється радикально. Ну. але всяке буває. Може зле виспалася (позавчора). Надіємося на завтра.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.