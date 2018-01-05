Брисбен. Свитолина обыграла Плишкову и вышла в финал

Элина Свитолина вышла в финал турнира серии Премьер в Брисбене. В матче 1/2 финала 23-летняя украинка в двух сетах обыграла четвертую ракетку мира Каролину Плишкову.

Брисбен. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:5

Первый сет начался для Свитолиной совсем не весело. На подаче Плишковой цепляться было трудно, а на своей – получалось не намного лучше. Несколько нетипичных для украинки невынужденных ошибок позволили чешке быстро повести со счетом 3:0. Четвертый и пятый гейм обе теннисистки выиграли под ноль на чужой подаче, и в первой партии появилась серьезная интрига. Далее Свитолина уверенно взяла второе очко.

В 7 и 8 гейме украинка показала невероятный уровень тенниса, выиграв несколько розыгрышей в заведомо проигрышных ситуациях. Каролина начала нервничать и ошибаться на выходах к сетке, а Элина точно попадала обводящими ударами. Но далее Свитолина снова несколько раз ошиблась и была в 2 мячах от проигрыша в первом сете. К счастью, Плишкова во второй половине сета была не похожа не себя и не смогла дожать. А уже при счете 5:5 скрытый сетбол с первого раза реализовала украинка. Элине оставалось защитить свою подачу, что она успешно и сделала.

Во втором сете ситуация на корте кардинально не поменялась: чешка мощно подавала, а украинка продолжала лучше двигаться и доминировать в затяжных розыгрышах. В третьем гейме Свитолина реализовала первый же брейкпоинт, отыграв перед этим 3 геймбола. «Проснулась» чешская теннисистка ближе к середине сета, но украинка преимущество отдавать не собиралась. В седьмом гейме Элина сделала еще один брейк и подавала на матч, но Каролина сумела отыграться и каким-то невероятным образом сравнять счет в партии – 5:5. Следующий гейм вновь остался за Свитолиной: в самый важный момент рука чешки дрогнула и она совершила двойную ошибку, почти отыгравшись с 0:40. На своей подаче украинка заработала двойной матчбол, но снова не смогла их реализовать (второе очко даже пришлось переиграть). И только с четвертого матчбола Элина одержала победу в сложнейшем поединке.



Статистика матча от Myscore.com

Напомним, почти год назад Свитолина проиграла Плишковой на этой же стадии турнира в Брисбене. Таким образом чешская теннистка не смогла защитить титул, а украинка взяла убедительный реванш за поражение в 2017-м. Счет по личным встречам по прежнему в пользу Каролины: 4:2.

В финале Свитолина сыграет против представительницы Беларуси Александры Саснович, которая сенсационно вышла в главный матч турнира.

С новой недели Элина возвращается на четвертое место в рейтинге WTA независимо от результата финального поединка в Брисбене.