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Брисбен. Свитолина обыграла Плишкову и вышла в финал

Украинка взяла реванш за прошлогоднее поражение в Брисбене, одержав победу в 2 сетах

  • 05.01.2018 15:40
  • 4775 просмотров
  • 17 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Элина Свитолина вышла в финал турнира серии Премьер в Брисбене. В матче 1/2 финала 23-летняя украинка в двух сетах обыграла четвертую ракетку мира Каролину Плишкову.

Брисбен. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:5

Первый сет начался для Свитолиной совсем не весело. На подаче Плишковой цепляться было трудно, а на своей – получалось не намного лучше. Несколько нетипичных для украинки невынужденных ошибок позволили чешке быстро повести со счетом 3:0. Четвертый и пятый гейм обе теннисистки выиграли под ноль на чужой подаче, и в первой партии появилась серьезная  интрига. Далее Свитолина уверенно взяла второе очко.

В 7 и 8 гейме украинка показала невероятный уровень тенниса, выиграв несколько розыгрышей в заведомо проигрышных ситуациях. Каролина начала нервничать и ошибаться на выходах к сетке, а Элина точно попадала обводящими ударами. Но далее Свитолина снова несколько раз ошиблась и была в 2 мячах от проигрыша в первом сете. К счастью, Плишкова во второй половине сета была не похожа не себя и не смогла дожать. А уже при счете 5:5 скрытый сетбол с первого раза реализовала украинка. Элине оставалось защитить свою подачу, что она успешно и сделала.

Во втором сете ситуация на корте кардинально не поменялась: чешка мощно подавала, а украинка продолжала лучше двигаться и доминировать в затяжных розыгрышах. В третьем гейме Свитолина реализовала первый же брейкпоинт, отыграв перед этим 3 геймбола. «Проснулась» чешская теннисистка ближе к середине сета, но украинка преимущество отдавать не собиралась. В седьмом гейме Элина сделала еще один брейк и подавала на матч, но Каролина сумела отыграться и каким-то невероятным образом сравнять счет в партии – 5:5. Следующий гейм вновь остался за Свитолиной: в самый важный момент рука чешки дрогнула и она совершила двойную ошибку, почти отыгравшись с 0:40. На своей подаче украинка заработала двойной матчбол, но снова не смогла их реализовать (второе очко даже пришлось переиграть). И только с четвертого матчбола Элина одержала победу в сложнейшем поединке.


Статистика матча от Myscore.com

Напомним, почти год назад Свитолина проиграла Плишковой на этой же стадии турнира в Брисбене. Таким образом чешская теннистка не смогла защитить титул, а украинка взяла убедительный реванш за поражение в 2017-м. Счет по личным встречам по прежнему в пользу Каролины: 4:2.

В финале Свитолина сыграет против представительницы Беларуси Александры Саснович, которая сенсационно вышла в главный матч турнира.

С новой недели Элина возвращается на четвертое место в рейтинге WTA независимо от результата финального поединка в Брисбене.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 05.01.2018 15:44
    +16
    Еля просто красуня!

    Українка сьогодні після 4-го гейму першого сету зіграла майже ідеальний матч: перша подача на рівні, та й друга місцями не погана, біля сітки просто бімба, особливо на фоні опонентки, стільки м"ячів Еля поклала під бокові лінії що й не злічити. Так і треба надалі грати...
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    dmitriyodnolko91
    online
      dmitriyodnolko91, 05.01.2018 15:44
    +6
    молодец! но нужно выигрывать финал! опасная эта Саснович
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    vlad-dndz
    online
      vlad-dndz, 05.01.2018 15:47
    +6
    Молодец! первый сет конечно бомба,так проигрывать и вырвать победу.Удачи в финале!
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    beetle1986
    online
      beetle1986, 05.01.2018 15:48
    +7
    какой же я идиот! начал смотреть, 0-3 в первом сете и без шансов на итог. выключил. ушел. УМНИЦА!
    Ссылка
    misha-ivanovi4
    online
    misha-ivanovi4, 05.01.2018 16:04
    +2
    Элина молодец с победой! !!
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 05.01.2018 16:05
    +2
    Молодец Элина, проявила свой бойцовский характер и вытянула сложнейший матч. Если не считать первые 4 гейма, играла отлично. Теперь надо хорошо отдохнуть и подготовится к финалу, Саснович терять нечего, из-за чего она очень опасная соперница.
    Ссылка
    dynamofromdnepr
    online
      dynamofromdnepr, 05.01.2018 16:07
    +1
    Как всегда переживал в конце... Ну не может без нервов добить соперницу... Молодчинка ! Удачи в финале !
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 05.01.2018 16:10
    0
    Ссылка
    dancho28
    online
    dancho28, 05.01.2018 16:16
    0
    Маладца!!!
    Ссылка
    kolbasss
    online
      kolbasss, 05.01.2018 16:25
    0
    Смотрел концовку, да и по статистике видно, что с первой подачей ситуация улучшилась. Может просто удачно все сложилось, но будем надеяться, что так будет всегда.
    Ссылка
    andprofi
    online
      andprofi, 05.01.2018 16:36
    +5
    beetle1986, 05.01.2018 15:48
    какой же я идиот! начал смотреть, 0-3 в первом сете и без шансов на итог. выключил. ушел. УМНИЦА!
    и совсем не идиот, а умничка) это ты на фарт ушел
    Ссылка
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 05.01.2018 16:48
    0
    непроста перемога Світоліної-але перемогла Плішкову!
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 05.01.2018 16:57
    0
    А де ті умнікі,що вчора влаштували срач покруче за спорт сру,що в грі нічого Елі незмінилось,шансів немає і тд???
    Ссылка
    kden67
    online
      kden67, 05.01.2018 16:57
    0
    Характера то прибавилось как...тьфу-тьфу.Последние два матча обнадёживают в плане психологии.ЭЛЯ,ДАВИИИИИИИИИИИ!
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 05.01.2018 17:05
    0
    Тепер по грі:головне те,що відмічав ще вчора,перша подача стала стабільнішою,в другому сеті доходив процент до космічних 87процентів,варто відзначити,що Плішкова на другій подачі Елі немогла виграти одним ударом,знову почав проходити бекхенд по лініі,і навіть був завершаючий удар і вихід обдуманий до сітки,та і взагалі,якшо небрати до уваги перші геймі першим номером грала якраз Еліна і нарешті був прийом
    Ссылка
    nm1607
    online
      nm1607, 05.01.2018 17:08
    0
    Вадім Рубік, 05.01.2018 16:57
    А де ті умнікі,що вчора влаштували срач покруче за спорт сру,що в грі нічого Елі незмінилось,шансів немає і тд???

    По вчорашньому матчі я теж зробила такий висновок, хоча у не писала. Але сьогодні, дякувати Богу, було щось інше. Еліна, як завжди: гра від гри
    відрізняється радикально. Ну. але всяке буває. Може зле виспалася (позавчора). Надіємося на завтра.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 05.01.2018 17:29
    0
    nm1607, 05.01.2018 17:08
    Вадім Рубік, 05.01.2018 16:57
    А де ті умнікі,що вчора влаштували срач покруче за спорт сру,що в грі нічого Елі незмінилось,шансів немає і тд???

    По вчорашньому матчі я теж зробила такий висновок, хоча у не писала. Але сьогодні, дякувати Богу, було щось інше. Еліна, як завжди: гра від гри відрізняється радикально. Ну. але всяке буває. Може зле виспалася (позавчора). Надіємося на завтра.
    Другій сет з Контою мені дуже сподобавсь в плані тримання свеї подачі і попаданням першоі подачі,видна робота нового фізітерапевта,Еліні потрібен час розігрітись і розігратись
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