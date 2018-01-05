Элина Свитолина – Каролина Плишкова – 2:0. Как это было

Сегодня, 5 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина играет полуфинальный поединок турнира Brisbane International. Соперница украинки – 25-летняя Каролина Плишкова, которая занимает четвертую позицию в рейтинге WTA.
Начало матча в 13:50 по Киеву. В финале победительницу этого противостояния ожидает представительница Беларуси Александра Саснович.
Брисбен. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:5
Источник — Sport.ua
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Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
Еліна молодчина!
Коментатор дно якесь!
Mocкaль та?
при рохунку 0-4 побачив, що знаходить гру і поставив на її перемогу при кофі 4)
Піднімається з 6-ої на 4-ту сходинку в рейтингу наступного тижня.
а как начисляються очки ? в рейтинге
Можна дивитись тут: https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
Хто скільки вже набрав і на яких позиціях може опинитися.
Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
е 85відсотків,здається і друга краща стала
Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
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