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Элина Свитолина – Каролина Плишкова – 2:0. Как это было

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча турнира в Брисбене

  • 05.01.2018 13:44
  • 7850 просмотров
  • 69 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня, 5 января, в Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина играет полуфинальный поединок турнира Brisbane International. Соперница украинки – 25-летняя Каролина Плишкова, которая занимает четвертую позицию в рейтинге WTA.

Начало матча в 13:50 по Киеву. В финале победительницу этого противостояния ожидает представительница Беларуси Александра Саснович.

Брисбен. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:5

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
    online
      qukazen, 05.01.2018 15:41
    0
    Піднімається з 6-ої на 4-ту сходинку в рейтингу наступного тижня.
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    andprofi
    online
      andprofi, 05.01.2018 15:43
    0
    vit-2, 05.01.2018 15:30
    Що, Аскьон поставив на тотал більше?
    как всегда) опробованная четко работающая схема
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.01.2018 15:46
    0
    Ох, кто там в прошлом году после очередного триллера писал, что Свитолина-валидолина? Подписываюсь вновь под этим. Но главное, что смогла вернуться в первом сете с 0:4 и, позволив Плишковой сравнять счет во втором, все-таки ее дожала. Теперь у Элины уже две победы подряд над одной из самых неудобных своих соперниц. И если первая была на грунте, то эта уже добыта на харде.
    Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
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    dmitriyodnolko91
    online
      dmitriyodnolko91, 05.01.2018 15:47
    0
    qukazen, 05.01.2018 15:41
    Піднімається з 6-ої на 4-ту сходинку в рейтингу наступного тижня.
    а как начисляються очки ? в рейтинге
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    Yuryan
    online
      Yuryan, 05.01.2018 15:48
    +1
    Все супер!

    Еліна молодчина!

    Коментатор дно якесь!

    Mocкaль та?
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    Ігор Мікула
    online
      Ігор Мікула, 05.01.2018 16:32
    -1
    Елінка молодець!
    при рохунку 0-4 побачив, що знаходить гру і поставив на її перемогу при кофі 4)
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    qukazen
    online
      qukazen, 05.01.2018 16:39
    +1
    dmitriyodnolko91, 05.01.2018 15:47
    qukazen, 05.01.2018 15:41
    Піднімається з 6-ої на 4-ту сходинку в рейтингу наступного тижня.

    а как начисляються очки ? в рейтинге
    Там досить заморочена схема. Є різні за очками турніри. За Шоломи нараховується більше всього, потім Прем'єри і т.д. Враховуються набрані очки за останній рік.
    Можна дивитись тут: https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking
    Хто скільки вже набрав і на яких позиціях може опинитися.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 05.01.2018 17:15
    0
    Станислав Матусевич, 05.01.2018 15:46
    Ох, кто там в прошлом году после очередного триллера писал, что Свитолина-валидолина? Подписываюсь вновь под этим. Но главное, что смогла вернуться в первом сете с 0:4 и, позволив Плишковой сравнять счет во втором, все-таки ее дожала. Теперь у Элины уже две победы подряд над одной из самых неудобных своих соперниц. И если первая была на грунте, то эта уже добыта на харде.
    Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
    Станислав Матусевич, 05.01.2018 15:46
    Ох, кто там в прошлом году после очередного триллера писал, что Свитолина-валидолина? Подписываюсь вновь под этим. Но главное, что смогла вернуться в первом сете с 0:4 и, позволив Плишковой сравнять счет во втором, все-таки ее дожала. Теперь у Элины уже две победы подряд над одной из самых неудобных своих соперниц. И если первая была на грунте, то эта уже добыта на харде.
    Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
    Невміння подати у відповідальніший момент самабільша Еліна проблема,чого деколи і невистачає,але сьодні була варіативність ударів і гра першим номером,бекхенд по лініі чередувавсь з кросом справа ну і подача в другому сеті біш
    е 85відсотків,здається і друга краща стала
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.01.2018 17:56
    0
    Станислав Матусевич, 05.01.2018 15:46
    Ох, кто там в прошлом году после очередного триллера писал, что Свитолина-валидолина? Подписываюсь вновь под этим. Но главное, что смогла вернуться в первом сете с 0:4 и, позволив Плишковой сравнять счет во втором, все-таки ее дожала. Теперь у Элины уже две победы подряд над одной из самых неудобных своих соперниц. И если первая была на грунте, то эта уже добыта на харде.
    Свитолина вновь поднимается на четвертое место в рейтинге и завтра будет играть против Саснович. Самое важное - не расслабиться после сегодняшней победы, ведь понятно, что по классу Элина значительно выше. Но если играть, как в начале матча с Плишковой, то беларуска не будет иметь проблем.
    Знаєте, Станіслав, після сьогоднішнього вашого "професійного" коментаря при рахунку 0:4 "Копия первого сета с Контой. И большие сомнения, удастся ли вернуться во втором. Все по стандарту ее обычных матчей с Плишковой" більше ваші думки читати не хочеться. Як можна вже все розписати в середині першого сету? Чи у вас все "по стандарту"? Ви майже ніколи не вірите в Еліну (навіть про завтрашній матч вже "оптимістично" виразилися). І забуваєте найважливіше - ЦЕ ЖІНОЧИЙ ТЕНІС. ТУТ МОЖЕ БУТИ ВСЕ.
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