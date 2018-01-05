Шэньчжэн. Синякова в трех сетах победила Шарапову

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне, в трех сетах проиграв чешке Катержине Синяковой (6) со счетом 2:6, 6:3, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
Экс-первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Синяковой 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
В финале Катержина Синякова сыграет против представительницы Румынии Симоны Халеп (1).
Источник — Sport.ua
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