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Шэньчжэн. Синякова в трех сетах победила Шарапову

В финале чешская теннисистка сыграет с Симоной Халеп

  • 05.01.2018 13:00
  • 559 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне, в трех сетах проиграв чешке Катержине Синяковой (6) со счетом 2:6, 6:3, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. 
 
Экс-первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Синяковой 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
 
В финале Катержина Синякова сыграет против представительницы Румынии Симоны Халеп (1).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 05.01.2018 14:11
    0
    хоча Сінякова й нервувала в кінці 3-го сета та на емоціях довела зустріч до перемоги-Шарапова хоча допускає чимало помилок та інколи грає як в свої кращі часи
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