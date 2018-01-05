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Брисбен. Свитолина сыграет в полуфинале против Плишковой

В 13:40 по киевскому времени первая ракетка Украины сразится с четвертой ракеткой мира

  • 05.01.2018 12:26
  • 891 просмотров
  • 13 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Брисбене сыграет против четвертой ракетки мира чешки Каролины Плишковой. Начало встречи — в 13.40 по киевскому времени.
 
Отметим, что это будет уже 8-е противостояние теннисисток, в предыдущих семи 2 победы на счету Свитолиной, а 5 раз победу одерживала чешка.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vlado4ek92
      vlado4ek92, 05.01.2018 12:32
    -1
    Я так понял, игру транслировать не будут?
    Ссылка
    qukazen
      qukazen, 05.01.2018 12:50
    0
    vlado4ek92, 05.01.2018 12:32
    Я так понял, игру транслировать не будут?
    Повинні транслювати на youtube, але вже перенесли на 13:40
    Ссылка
    knmua
    online
      knmua, 05.01.2018 12:56
    +2
    qukazen, 05.01.2018 12:50
    vlado4ek92, 05.01.2018 12:32
    Я так понял, игру транслировать не будут?

    Повинні транслювати на youtube, але вже перенесли на 13:40
    а ссылочку плиз в студию!
    Ссылка
    Юра Войтко
    Юра Войтко, 05.01.2018 13:00
    +1
    сuлочку !!!!!!!!!!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.01.2018 13:17
    0
    Народ, ну давно уже пора заходить перед матчем на БТУ и выбирать из предложенных ссылок.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 05.01.2018 13:29
    0
    В 13:40 гра не почнеться, швидше в 14:00 чи пізніше
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.01.2018 13:32
    0
    Eurospring, 05.01.2018 13:29
    В 13:40 гра не почнеться, швидше в 14:00 чи пізніше
    Там Димитров никак не может домучить матч с Эдмундом)
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 05.01.2018 13:34
    0
    Станислав Матусевич, 05.01.2018 13:32
    Eurospring, 05.01.2018 13:29
    В 13:40 гра не почнеться, швидше в 14:00 чи пізніше

    Там Димитров никак не может домучить матч с Эдмундом)

    Так оце ж!
    Тайм-аути вже почали брати, справа до ще одного ТБ йде
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 05.01.2018 13:35
    0
    І все-таки 2 МП у Дімітрова
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 05.01.2018 13:36
    +1
    Домучив))
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.01.2018 13:37
    +1
    Eurospring, 05.01.2018 13:36
    Домучив))
    По-другому и не скажешь.
    Ссылка
    yomayo17
      yomayo17, 05.01.2018 13:45
    0
    лайв тв
    Ссылка
    knmua
    online
      knmua, 05.01.2018 14:06
    0
    с таким теннисом шансы Свитолиной = 0
    Ссылка
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