Брисбен. Свитолина сыграет в полуфинале против Плишковой

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Брисбене сыграет против четвертой ракетки мира чешки Каролины Плишковой. Начало встречи — в 13.40 по киевскому времени.
Отметим, что это будет уже 8-е противостояние теннисисток, в предыдущих семи 2 победы на счету Свитолиной, а 5 раз победу одерживала чешка.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я так понял, игру транслировать не будут?
Повинні транслювати на youtube, але вже перенесли на 13:40
В 13:40 гра не почнеться, швидше в 14:00 чи пізніше
Там Димитров никак не может домучить матч с Эдмундом)
Так оце ж!
Тайм-аути вже почали брати, справа до ще одного ТБ йде
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.