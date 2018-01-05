Шэньчжэн. Симона Халеп стала первой финалисткой

Первая ракетка мира Симона Халеп вышла в финал турнира в Шэньчжэне.
В матче 1/2 финала румынская теннисистка в двух сетах одолела свою соотечественницу Ирину Бегу.
Шэньчжэн. Полуфинал
Симона Халеп (Румыния) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:1, 6:4.
В финале Халеп сразится с победительницей матча Мария Шарапова – Катерина Синякова.
Источник — Sport.ua
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