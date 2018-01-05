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Шэньчжэн. Симона Халеп стала первой финалисткой

Румынская теннисистка в 2 сетах обыграла свою соотечественницу Ирину Бегу

  • 05.01.2018 09:57
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WTA. Симона Халеп
© WTA. Симона Халеп

Первая ракетка мира Симона Халеп вышла в финал турнира в Шэньчжэне.

В матче 1/2 финала румынская теннисистка в двух сетах одолела свою соотечественницу Ирину Бегу.

Шэньчжэн. Полуфинал
Симона Халеп (Румыния) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:1, 6:4.

В финале Халеп сразится с победительницей матча Мария Шарапова – Катерина Синякова.

Источник — Sport.ua

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