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Серена Уильямс отказалась от участия в Australian Open

Американка не чувствует себя готовой к борьбе за победу на турнире Большого шлема

  • 05.01.2018 09:27
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс не будет принимать участие в Australian Open.

«Я могла бы выступить на турнире, но не хочу просто принимать участие. Я бы хотела показать результаты получше, но для этого мне требуется больше времени», – заявила младшая из сестер Уильямс.

Напомним, в прошлом году Серена стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, после чего ушла в декретный отпуск. В сентябре 2017 американка родила дочь Алексис Олимпию Оганян.

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