Серена Уильямс отказалась от участия в Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс не будет принимать участие в Australian Open.
«Я могла бы выступить на турнире, но не хочу просто принимать участие. Я бы хотела показать результаты получше, но для этого мне требуется больше времени», – заявила младшая из сестер Уильямс.
Напомним, в прошлом году Серена стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, после чего ушла в декретный отпуск. В сентябре 2017 американка родила дочь Алексис Олимпию Оганян.
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