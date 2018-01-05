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Брисбен. Александра Саснович сыграет в финале

Представительница Беларуси поборется за титул с победительницей матча Свитолина – Плишкова

  • 05.01.2018 09:02
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Getty Images. Александра Саснович
© Getty Images. Александра Саснович

Представительница Беларуси Александра Саснович вышла в финал турнира серии Премьер в Брисбене.

В матче 1/2 финала 23-летняя теннистстка в 2 сетах неожиданно переиграла седьмую сеяную Анастасию Севастову из Латвии.

Брисбен. Полуфинал
Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6(3), 6:4.

Отметим, что в финале Саснович сразится с победительницей матча Свитолина – Плишкова, который состоится сегодня в 13:10 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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