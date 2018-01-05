Брисбен. Александра Саснович сыграет в финале

Не, это он думает что он такой страшный

Очередь стоит. За 20 лямов в Европе его покупать Для него имеет смысл только пятилетний к...

Ну да, типа Бернард такой "дибил", чтобы перед продажей подписывать новый контракт. *WR...

Думаю подпишет новый контракт с Шахтером и его сразу продадут.