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Брисбен. Долгополов проиграл Кириосу в трех сетах

Украинец остановился на стадии четвертьфинала

  • 05.01.2018 07:26
  • 996 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел победить третьего сеяного на турнире в Брисбене Ника Кириоса.

Украинец уверенно начал четвертьфинальный поединок, деклассировав австралийца в первом сете. Но во вротой и третье партии оказался немного слабее. Стоит отметить, что Александр отыграл 3 матчбола в заключительном сете.

Брисбен. 1/4 финала
Александр Долгополов (Украина) – Ник Кириос (Австралия) – 6:1, 3:6, 4:6

В полуфинале Кириос встретится с победителем матча Кайл Эдмунд - Григор Димитров.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 05.01.2018 07:37
    +5
    Долгий в своем репертуаре, не смог обыграть даже травмированного соперника. Во втором сете расслабился и прийти в себя уже не смог, а австралиец в нужный момент смог добавить и уже не отпустил.
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    fairplay
    online
      fairplay, 05.01.2018 10:49
    0
    А что Кириос прямо так уж хромал? Этого матча не видел, но судя по предыдущим оба находятся в хорошей форме как для старта сезона. А Кириос будем признавать посильнее..
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    lgpaladin
    lgpaladin, 05.01.2018 12:04
    +1
    Кириос первый сет играл на прямых ногах, за мячами даже не тянулся, держался за ногу часто, прихрамывал на неё же. Сейчас кажется что это была уловка.
    В остальных сетах включил подачу по углам площадки (200-220 км/ч скорость мяча), Долгополов редко угадывал угол и редко брал эти подачи, геймы были очень быстрые в связи с этим.
    В долгих розыгрышах мяча Долгополов его переигрывал конечно, но долгих розыгрышей толком и не было.
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    blade2017
    online
      blade2017, 05.01.2018 12:14
    0
    «Я отлично себя чувствую сейчас. Я выполняю прекрасные удары и очень хорошо подаю. В своих первых матчах в этом году я сумел одержать победы в трёх сетах в упорной борьбе. Единственный позитивный момент в проигрыше первого сета заключается в том, что я оказываюсь в стрессовой ситуации и получаю возможность провести на корте больше времени. Это здорово. При этом мне важно постараться сохранить энергию. Я очень рад, что отлично выступаю в Брисбене» Кирьос.
    В середине второго сета я пошел досыпать. И не жалею об этом.)
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