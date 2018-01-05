Брисбен. Долгополов проиграл Кириосу в трех сетах

Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел победить третьего сеяного на турнире в Брисбене Ника Кириоса.
Украинец уверенно начал четвертьфинальный поединок, деклассировав австралийца в первом сете. Но во вротой и третье партии оказался немного слабее. Стоит отметить, что Александр отыграл 3 матчбола в заключительном сете.
Брисбен. 1/4 финала
Александр Долгополов (Украина) – Ник Кириос (Австралия) – 6:1, 3:6, 4:6
В полуфинале Кириос встретится с победителем матча Кайл Эдмунд - Григор Димитров.
Источник — Sport.ua
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В остальных сетах включил подачу по углам площадки (200-220 км/ч скорость мяча), Долгополов редко угадывал угол и редко брал эти подачи, геймы были очень быстрые в связи с этим.
В долгих розыгрышах мяча Долгополов его переигрывал конечно, но долгих розыгрышей толком и не было.
В середине второго сета я пошел досыпать. И не жалею об этом.)
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