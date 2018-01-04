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Элина СВИТОЛИНА: «Тяжело видеть, что соперник играет с травмой»

Украинская теннисистка подвела итоги победы над Йоханной Контой

  • 04.01.2018 17:40
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Поединок 1/4 финала турнира в Брисбене Свитолина — Конта был закончен досрочно, когда британка снялась по итогам пяти геймов в решающей партии.

«В таких матчах важно быть очень сфокусированной и ждать свои небольшие шансы. Так что, я знала, что во втором сете мне нужно быть максимально собранной, хорошо подавать и быть готовой к этим моментам. Я хорошо провела тайбрейк, отыграла его на все 100%.

Тяжело видеть, когда соперник играет с травмой. Надеюсь, что Конта восстановится и будет на 100% готова к Открытому чемпионату Австралии.

Играть с соперницей из топ-10 рейтинга так рано в сезоне может быть трудно. Но я была спокойна после поражения в первом сете и старалась понять, что я делала не так.

Если говорить о предстоящем полуфинале, то и Каролина Плишкова, и Кайя Канепи играют в одном стиле: мощная подача и сильный удар. Для меня нет разницы, с кем играть.

Я счастлива, что смогла хорошо восстановиться после двух матчей. Сегодня я чувствовала себя довольно свежей перед третьим сетом, физически и ментально все было нормально, я была готова к борьбе», — отметила Свитолина после матча.

Как и год назад, Элина Свитолина встретится в полуфинале с Каролиной Плишковой (WTA 4). В прошлом сезоне чешка одержала победу и в итоге выиграла титул. Счет в статистике ITF: 5-3 в пользу Плишковой.

Источник — Большой теннис Украины

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