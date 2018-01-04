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Брисбен. Плишкова вышла в 1/2 финала, где сыграет со Свитолиной

Болельщиков тенниса ожидает повторение прошлогоднего полуфинала

  • 04.01.2018 14:23
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Getty Images. Каролина Плишкова
© Getty Images. Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова с трудом преодолела 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене.

Ее соперница Кайа Канепи выиграла 1 сет и достойно сражалась во втором  (за исключением процента точности первой подачи, который составил жалкие 36%). К чести Плишковой, она сумела переломить ход поединка, выиграв концовку второй партии и не дав своей оппонентке шансов в третьем сете.

Брисбен. 1/4 финала
Кайа Канепи (Эстония) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 5:7, 2:6.

Стоит отметить, что в полуфинале Плишкова, как и год назад, встретится с лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. До этого чешская теннистстка выиграла 5 из 6 матчей против украинки.

Напомним, Плишкова – прошлогодняя победительница турнира в Брисбене.

Источник — Sport.ua

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