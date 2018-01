Брисбен. Плишкова вышла в 1/2 финала, где сыграет со Свитолиной

Чешская теннисистка Каролина Плишкова с трудом преодолела 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене.



Ее соперница Кайа Канепи выиграла 1 сет и достойно сражалась во втором (за исключением процента точности первой подачи, который составил жалкие 36%). К чести Плишковой, она сумела переломить ход поединка, выиграв концовку второй партии и не дав своей оппонентке шансов в третьем сете.



Брисбен. 1/4 финала

Кайа Канепи (Эстония) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 5:7, 2:6.



Стоит отметить, что в полуфинале Плишкова, как и год назад, встретится с лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. До этого чешская теннистстка выиграла 5 из 6 матчей против украинки.



Напомним, Плишкова – прошлогодняя победительница турнира в Брисбене.

