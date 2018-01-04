Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Йоханна КОНТА: «Надеюсь, это просто легкое растяжение»

Британка - о своей травме в игре против Свитолиной

  • 04.01.2018 11:09
  • 384 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
Британка Йоханна Конта прокомментировала травму бедра из-за которой она была вынуждена сняться с матча против Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира в Брисбене.
 
«Я сейчас не хочу ничего говорить, потому что сама все узнаю только завтра утром. Надеюсь, это просто легкое растяжение или мышечный спазм – и ничего серьезного.
 
Жаль, что так вышло, но сейчас мне нужно думать о дальнейших действиях. Нужно разобраться в причинах и начать работать для того, чтобы быстро вернуться на корт», - заявила Конта в комментарии официальному сайту WTA.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.