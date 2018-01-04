Йоханна КОНТА: «Надеюсь, это просто легкое растяжение»

Британка Йоханна Конта прокомментировала травму бедра из-за которой она была вынуждена сняться с матча против Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира в Брисбене.
«Я сейчас не хочу ничего говорить, потому что сама все узнаю только завтра утром. Надеюсь, это просто легкое растяжение или мышечный спазм – и ничего серьезного.
Жаль, что так вышло, но сейчас мне нужно думать о дальнейших действиях. Нужно разобраться в причинах и начать работать для того, чтобы быстро вернуться на корт», - заявила Конта в комментарии официальному сайту WTA.
Источник — Sport.ua
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