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Сидней. Бондаренко узнала имя соперницы по квалификации

Украинка встретится с американкой Макхэйл

  • 04.01.2018 10:25
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

В Сиднее состоялась жеребьевка женского квалификационного турнира к Apia International Sydney.

В отборочном раунде стартует Катерина Бондаренко. Ее первой соперницей стала американка Кристина Макхэйл.

Соперницы дважды встречались в прошлом сезоне, оба раза выиграла американка.

Источник — Sport.ua

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