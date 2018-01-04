Сидней. Бондаренко узнала имя соперницы по квалификации

В Сиднее состоялась жеребьевка женского квалификационного турнира к Apia International Sydney.
В отборочном раунде стартует Катерина Бондаренко. Ее первой соперницей стала американка Кристина Макхэйл.
Соперницы дважды встречались в прошлом сезоне, оба раза выиграла американка.
Источник — Sport.ua
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