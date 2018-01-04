ОФИЦИАЛЬНО: Энди Маррей не выступит на Australian Open

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с Australian Open. Шотландец до последнего сомневался, сумеет ли он восстановиться после травмы бедра к первому «мейджору» сезона.
Сегодня стало известно, что Маррей уже покинул Австралию и уведомил организаторов о своем снятии с турнира.
Энди восстанавливается после травмы, полученной еще на Уимблдоне летом прошлого года.
Источник — Sport.ua
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