ОФИЦИАЛЬНО: Энди Маррей не выступит на Australian Open

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с Australian Open. Шотландец до последнего сомневался, сумеет ли он восстановиться после травмы бедра к первому «мейджору» сезона.

Сегодня стало известно, что Маррей уже покинул Австралию и уведомил организаторов о своем снятии с турнира.

Энди восстанавливается после травмы, полученной еще на Уимблдоне летом прошлого года.