Элина СВИТОЛИНА: «Конта была слишком хороша в первом сете»

Элина Свитолина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA Premier в Брисбене. Напомним, что соперница Элины — британка Йоханна Конта отказалась от продолжения борьбы при счете 3-2 в пользу Свитолиной в третьем сете из-за травмы бедра.

«Конта была слишком хороша в первом сете. Она может играть очень здорово, отлично передвигается по корту и обладает хорошими ударами. Если ты даешь ей шанс, она им обязательно воспользуется. — цитирует украинскую теннисистку официальный сайт WTA.

Во втором сете я должна была быть сконцентрированной на каждом мяче. Сказала себе, что буду бороться до самого последнего розыгрыша и дождусь, когда у меня появится шанс. Во второй половине второго сета я хорошо подавала, и довольна тем, что смогла показать хороший теннис.»

Отметим, что после того, как Свитолина проиграла первую партию, она ни разу не отдала гейм на своей подаче. Более того, Конта больше не смогла заработать ни одного брейкпойнта на подачяе украинской теннисистки.

Что касается предпочтений, с кем лучше было бы сыграть в полуфинале: Каролиной Плишковой или Кайей Канепи, украинка ответила:

«У меня нет предпочтений. Они обе прекрасные теннисистки. Матч между ними должен быть упорным. Посмотрим, кто выиграет. Я же постараюсь восстановиться к завтрашнему дню и быть готовой к полуфиналу.

Напомним, что Элина Свитолина уже в третий раз выходит в полуфинал турнира. В 2015 году украинка проиграла Марии Шараповой, в 2017 — Каролине Плишковой.