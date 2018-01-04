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Нисикори снялся с Australian Open

Японский теннисист вернется в Тур на челленджере в Калифорнии

  • 04.01.2018 09:26
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Японский теннисист Кеи Нисикори снялся с Australian Open, не восстановившись полностью после травмы запястья, полученной в конце прошлого сезона.

Нисикори заявил, что пока не готов поиграть пятисетовые поединки, поэтому вместо «шлема» выступит на «челленджере» в Калифорнии, который стартует 22 января.

Источник — Sport.ua

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