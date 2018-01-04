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Брисбен. Киченок и Родионова уступают первым сеяным

Украинка завершила свои выступления на турнире

  • 04.01.2018 09:23
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tennisua.org
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила свои выступления на турнире WTA Premier Brisbane International в Брисбене.
 
В четвертьфинальном матче украинско-австралийский дуэт в составе Надежды Киченок и Анастасии Родионовой в упорной борьбе уступил лидерам посева — Латише Чжань из Тайваня и Андрее Главачковой-Сестини из Чехии: 7-6(5) 6-6(2).
 
Поединко продолжался 1 час 46 минут.

Источник — Sapronov-tennis.org

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