Участие Маррея на Australian Open все еще под вопросом

Участие Энди Маррея на Australian Open под вопросом. Экс-первая ракетка мира на 100% не восстановился после травмы бедра, из-за чего пропустил первые старты сезона.

Сейчас британец в Мельбурне, рассчитывает сыграть на нескольких выставочных турнирах, чтобы хоть как-то оценить свои игровые кондиции, а затем будет принято решение выступать на «Шлеме» или нет.

Маррей не выходил на корт с июля.