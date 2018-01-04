Участие Маррея на Australian Open все еще под вопросом

Участие Энди Маррея на Australian Open под вопросом. Экс-первая ракетка мира на 100% не восстановился после травмы бедра, из-за чего пропустил первые старты сезона.
Сейчас британец в Мельбурне, рассчитывает сыграть на нескольких выставочных турнирах, чтобы хоть как-то оценить свои игровые кондиции, а затем будет принято решение выступать на «Шлеме» или нет.
Маррей не выходил на корт с июля.
Источник — Sport.ua
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