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Брисбен. Элина Свитолина с боем вышла в полуфинал

Украинка прошла дальше на отказе соперницы в третьем сете

  • 04.01.2018 07:27
  • 6531 просмотров
  • 25 комментария
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Getty Images
© Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина с боями пробилась в полуфинал турнира WTA в Брисбене.
 
В матче третьего раунда харьковчанка встречалась с девятой ракеткой мира Йоханной Контой. Первая партия получилась для Элины провальной, Конта разгромила украинку 6:1. 
 
Не менее тяжелым вышел и второй сет, в котором соперницы брали каждая свои подачи. На тай-брейке Конта отыграла один сет-бол при счете 5:6, но Свитолина выиграла два очка подряд, а вместе с ними и партию.
 
Перед стартом третьего сета британка взяла медицинский перерыв, а потом при счете 2:3 снялась с матча.
 
За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча Плишкова – Канепи.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 04.01.2018 13:15
    0
    Еліна вже може налаштовуватися на Плішкову в 1/2
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 04.01.2018 14:23
    +1
    Пока посмотрел только обзор, но по статистике похоже, что Конта играла хорошо. Тем ценнее, что в этой ситуации удалось выиграть сет, и физически этой борьбы не выдержала именно британка.
    Тем не менее, Плишкова - это улучшенный вариант Конты, и если ей давать возможность играть в свою игру, то результат будет тот же, что и год назад в том же Брисбене. Чтобы этого не случилось, нужно сразу включать подачу и мощный теннис.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 04.01.2018 15:02
    0
    Станислав Матусевич, 04.01.2018 14:23
    Пока посмотрел только обзор, но по статистике похоже, что Конта играла хорошо. Тем ценнее, что в этой ситуации удалось выиграть сет, и физически этой борьбы не выдержала именно британка.
    Тем не менее, Плишкова - это улучшенный вариант Конты, и если ей давать возможность играть в свою игру, то результат будет тот же, что и год назад в том же Брисбене. Чтобы этого не случилось, нужно сразу включать подачу и мощный теннис.
    Процент першої подачі був в другому сеті коло 80,Еліна програвала довгі розіграші,але легко вигравала своєю подачею,несказав би що Еліна грала негостро навіть в першому сеті,часто невезло на чужій подачі
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 04.01.2018 15:05
    0
    Да і Плішкова сьодні нічого непоказала,постійно нервувалась і отскочила з один три
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    blade2017
    online
      blade2017, 04.01.2018 15:16
    +2
    Andrey Balkonsky
    Я не хочу расхваливать Конту. Я болею не за нее.) Но я думаю, что она очень сильна. Сегодняшняя игра, особенно начало, яркое тому доказательство. И подача у нее великолепная. Только на характере Элина переломила ход встречи. Ну а травмы - это неизбежная проблема профессиональной спортсменки.
    Еще пару слов про Йоханну. Она пять лет назад стала гражданкой Великобритании. До этого она была австралийкой. Думаю, для нее это было дополнительной мотивацией хорошо выступить именно в Австралии.
    Тем ценнее победа Элины.
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