Брисбен. Элина Свитолина с боем вышла в полуфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с боями пробилась в полуфинал турнира WTA в Брисбене.

В матче третьего раунда харьковчанка встречалась с девятой ракеткой мира Йоханной Контой. Первая партия получилась для Элины провальной, Конта разгромила украинку 6:1.

Не менее тяжелым вышел и второй сет, в котором соперницы брали каждая свои подачи. На тай-брейке Конта отыграла один сет-бол при счете 5:6, но Свитолина выиграла два очка подряд, а вместе с ними и партию.

Перед стартом третьего сета британка взяла медицинский перерыв, а потом при счете 2:3 снялась с матча.

За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча Плишкова – Канепи.