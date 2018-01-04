Брисбен. Элина Свитолина с боем вышла в полуфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с боями пробилась в полуфинал турнира WTA в Брисбене.
В матче третьего раунда харьковчанка встречалась с девятой ракеткой мира Йоханной Контой. Первая партия получилась для Элины провальной, Конта разгромила украинку 6:1.
Не менее тяжелым вышел и второй сет, в котором соперницы брали каждая свои подачи. На тай-брейке Конта отыграла один сет-бол при счете 5:6, но Свитолина выиграла два очка подряд, а вместе с ними и партию.
Перед стартом третьего сета британка взяла медицинский перерыв, а потом при счете 2:3 снялась с матча.
За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча Плишкова – Канепи.
Источник — Sport.ua
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Тем не менее, Плишкова - это улучшенный вариант Конты, и если ей давать возможность играть в свою игру, то результат будет тот же, что и год назад в том же Брисбене. Чтобы этого не случилось, нужно сразу включать подачу и мощный теннис.
Тем не менее, Плишкова - это улучшенный вариант Конты, и если ей давать возможность играть в свою игру, то результат будет тот же, что и год назад в том же Брисбене. Чтобы этого не случилось, нужно сразу включать подачу и мощный теннис.
Я не хочу расхваливать Конту. Я болею не за нее.) Но я думаю, что она очень сильна. Сегодняшняя игра, особенно начало, яркое тому доказательство. И подача у нее великолепная. Только на характере Элина переломила ход встречи. Ну а травмы - это неизбежная проблема профессиональной спортсменки.
Еще пару слов про Йоханну. Она пять лет назад стала гражданкой Великобритании. До этого она была австралийкой. Думаю, для нее это было дополнительной мотивацией хорошо выступить именно в Австралии.
Тем ценнее победа Элины.
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