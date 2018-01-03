СВИТОЛИНА: «Почти плачу, когда прощаюсь с украинскими болельщиками»

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как провела межсезонье в Украине.

«В Украине я должна была отдыхать, но времени для этого совсем не оказалось. Пять дней я находилась в Киеве, где у меня было много разных дел. Много детей подходили ко мне и говорили, что смотрят мои матчи. Даже взрослые говорили, что они не спят ночью, чтобы посмотреть, как я играю.

Приятно слышать такие вещи, потому что в Украине я не провожу много времени. Когда я туда приезжаю и встречаюсь с болельщиками, то это потрясающе. Я почти плачу, когда мне нужно прощаться. Так что, это очень мило с их стороны», – сказала Свитолина.