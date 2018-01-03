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СВИТОЛИНА: «Почти плачу, когда прощаюсь с украинскими болельщиками»

Первая ракетка Украины – о межсезонье в родной стране

  • 03.01.2018 19:16
  • 1521 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как провела межсезонье в Украине.
 
«В Украине я должна была отдыхать, но времени для этого совсем не оказалось. Пять дней я находилась в Киеве, где у меня было много разных дел. Много детей подходили ко мне и говорили, что смотрят мои матчи. Даже взрослые говорили, что они не спят ночью, чтобы посмотреть, как я играю.
 
Приятно слышать такие вещи, потому что в Украине я не провожу много времени. Когда я туда приезжаю и встречаюсь с болельщиками, то это потрясающе. Я почти плачу, когда мне нужно прощаться. Так что, это очень мило с их стороны», – сказала Свитолина.

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Комментарии
    Artemio
    online
      Artemio, 03.01.2018 19:24
    -12
    Высказывают своё отношение к ее участию в российских турнирах. До слёз доводят девку =(
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.01.2018 19:27
    +2
    слова не перекручуй
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.01.2018 19:38
    +3
    Artemio, 03.01.2018 19:24
    Высказывают своё отношение к ее участию в российских турнирах. До слёз доводят девку =(
    Маразм.
    Ссылка
    ihateyoubaby
    online
      ihateyoubaby, 03.01.2018 19:51
    +5
    она могла бы нефигово помочь стране, публично отказавшись ездить в гулаг
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    grifon
    online
      grifon, 03.01.2018 19:53
    +3
    турнір буде у липні, за цей час багато чого може змінитися
    Ссылка
    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 03.01.2018 23:04
    0
    Не поїде вона в Мордор.
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 04.01.2018 03:11
    0
    ну что лаптеботы бурятские,и тут отметились??? я вас поздравляю,у вас 7 дирижаблей в хлам,в том числе 2 новейших....сказать хде??? это вам за бомбы,химические,на головы сирийских детишек
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