СВИТОЛИНА: «Почти плачу, когда прощаюсь с украинскими болельщиками»

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как провела межсезонье в Украине.
«В Украине я должна была отдыхать, но времени для этого совсем не оказалось. Пять дней я находилась в Киеве, где у меня было много разных дел. Много детей подходили ко мне и говорили, что смотрят мои матчи. Даже взрослые говорили, что они не спят ночью, чтобы посмотреть, как я играю.
Приятно слышать такие вещи, потому что в Украине я не провожу много времени. Когда я туда приезжаю и встречаюсь с болельщиками, то это потрясающе. Я почти плачу, когда мне нужно прощаться. Так что, это очень мило с их стороны», – сказала Свитолина.
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