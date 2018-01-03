Брисбен. Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла выйти в полуфинал парного разряда на турнире в Брисбене. В дуэте с японкой Макото Ниномией украинка уступила пятым сеяным на турнире.
Брисбен. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Макото Ниномия – Андрея Клепач / Мария-Хосе Мартинес Санчес – 7:5, 5:7, 7:10.
Добавим, что завтра в парном разряде сыграет Надежда Киченок. Ее матч начнется в 04:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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