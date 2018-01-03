Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брисбен. Людмила Киченок проиграла в четвертьфинале

Украинка в дуэте с японкой Ниномией уступила пятой сеяной паре

  • 03.01.2018 16:05
  • 160 просмотров
  • 0 комментария
Метки
WTA. Людмила Киченок
© WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла выйти в полуфинал парного разряда на турнире в Брисбене. В дуэте с японкой Макото Ниномией украинка уступила пятым сеяным на турнире.

Брисбен. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Макото Ниномия – Андрея Клепач / Мария-Хосе Мартинес Санчес  – 7:5, 5:7, 7:10.

Добавим, что завтра в парном разряде сыграет Надежда Киченок. Ее матч начнется в 04:30 по Киеву.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.